Угрозы Трампа и помощь США в атаке на Крымский мост: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на экспорт российской нефти в случае отсутствия прогресса по урегулированию на Украине. Журналисты The New York Times рассказали, как США и Британия помогали Киеву организовать атаку на Крымский мост летом 2024 года. Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР и уничтожили пункт дислокации подразделений СБУ и ГУР. В Республике Сербской произошло самое мощное за последние 100 лет наводнение. Иран отказал США в прямых переговорах по ядерной программе. В Москве простились с военкором Анной Прокофьевой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефтьПрезидент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичную пошлину в размере 25% на экспорт российской нефти, если Белый дом решит, что Москва препятствует достижению мирного соглашения по Украине.Его слова процитировал телеканал NBC News.По его словам, санкции будут введены, если в Белом доме "посчитают, что Россия виновна в том, что прекращение кровопролития на Украине не будет достигнуто".Американский лидер также добавил, что в этом случае страны, которые покупают российскую нефть, "не смогут вести свой бизнес в США".Трамп добавил, что в скором времени планирует провести новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.Помощь США в организации атаки на Крымский мостПопытка киевского режима атаковать Крымский мост баллистическими ракетами ATACMS в августе 2024 года была организована украинскими военными совместно со специалистами из США и Великобритании.Об этом написали журналисты The New York Times в статье-расследовании о том, как американские военные помогали ВСУ проводить военные операции против России.По данным журналистов, в рамках операции Lunar Hail ("Лунный град") планировалось нанесение серии ударов по 100 объектам инфраструктуры, которые были определены Киевом совместно с ЦРУ США и британской разведкой. В этот список были включены объекты в Крыму, в том числе Крымский мост.Именно по транспортному переходу через Керченский пролив Владимир Зеленский больше всего хотел нанести удар.Согласно плану, баллистические ракеты ATACMS должны были поразить уязвимые места конструкции моста, а с помощью безэкипажных катеров планировалось повредить опоры.Однако в ходе подготовки операции российские военные усилили защиту опор Крымского моста. Тогда киевский режим предложил нанести только ракетный удар.В итоге 16 августа ВСУ атаковали Крымский мост 12-ю ракетами ATACMS, но все они были сбиты.Освобождение села Запорожье и удар по пункту дислокации СБУ и ГУРПодразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.Село находится западнее Красноармейска (украинское название – Покровск). Его освобождение позволит усилить давление на украинскую группировку на границе с Днепропетровской областью.Кроме того, Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по пункту дислокации подразделений Службы безопасности Украины и главного управления разведки. В результате были уничтожены до 170 украинских боевиков и иностранных наемников.Наводнение в Боснии и ГерцоговинеНа северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за разлива реки Саны произошло наводнение. Ему предшествовали обильные дожди, вследствие чего уровень воды в реках резко поднялся. Закрыты десятки школ. Коммунальные службы укрепляют насыпи.Эвакуированы около 145 человек. Около 800 объектов подтоплены. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что больше всего пострадал город Приедор, который "подвергся наводнению, какого мы не видели свыше 100 лет".Местные штабы по кризисным ситуациям ранее объявили режим ЧС в ряде муниципалитетовОтказ Ирана в переговорах по ядерной программеИран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы, заявил президент республики Масуд Пезешкиан.При этом, по его словам, путь непрямых переговоров открыт. Тегеран также подчеркнул, что Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств стороны Вашингтона вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие к США восстановлено.В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что если власти Ирана не заключат сделку, "начнутся бомбардировки, подобных которым иранцы никогда раньше не видели".Прощание с военкором Анной ПрокофьевойНа Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей в Белгородской области в результате атаки ВСУ.С погибшей пришли проститься десятки коллег – сотрудников столичных и федеральных СМИ, также присутствовали военные.Венки прислали родители Анны, СМИ, военные формирования РФ, в частности 60-я добровольческая разведывательная штурмовая бригада "Ветераны", отряд "Викинг" и другие. На прощание также приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Также проститься с военкором приехал первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, он сообщил, что ее предложили наградить орденом Мужества.

