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Дождь и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Дождь и туман: погода в Крыму в понедельник
Дождь и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Дождь и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдет дождь. Ночью и утром местами туман. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T00:01
2025-03-31T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдет дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250329/na-krym-idet-kholodnaya-frontalnaya-sistema-chto-budet-s-pogodoy-1145313595.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Дождь и туман: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник местами пройдут дожди и до +20 градусов

00:01 31.03.2025
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
© Официальный канал администрации города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдет дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +15…+20 градусов, в горах и на западном побережье +9...+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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