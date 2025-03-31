https://crimea.ria.ru/20250331/dozhd-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1145303116.html

Дождь и туман: погода в Крыму в понедельник

Дождь и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Дождь и туман: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдет дождь. Ночью и утром местами туман. Об... РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T00:01

2025-03-31T00:01

2025-03-31T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления. Местами пройдет дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250329/na-krym-idet-kholodnaya-frontalnaya-sistema-chto-budet-s-pogodoy-1145313595.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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