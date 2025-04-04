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Какой сегодня праздник: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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Какой сегодня праздник: 4 апреля
Какой сегодня праздник: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Какой сегодня праздник: 4 апреля
4 апреля мир сидит в интернете и празднует Всемирный день крысы, а любители нестандартного времяпрепровождения наблюдают за путешествием снега к морю. А еще в... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 4 апреля мир сидит в интернете и празднует Всемирный день крысы, а любители нестандартного времяпрепровождения наблюдают за путешествием снега к морю. А еще в этот день биохимик Чарльз Кинг впервые выделил витамин С из лимона.Что празднуют в миреВся планета отмечает важный праздник – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Цель дня – повышение осведомленности об угрозах, создаваемых минами и самодельными взрывными устройствами.Также мир празднует День веб-мастера. Для этого выбрана неординарная дата: внимательные заметят, что цифры 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 – "Страница не найдена", имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Также дата совпадает с Международным днем интернета.Кроме того, 4 апреля – праздник у любителей декоративных крыс – Всемирный день крысы, который создан для привлечения внимания к этому животному. Идея учреждения праздника принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев.В календаре необычных поводов – День путешествия снега к морю. Считается, что, раз зима закончилась, оставшемуся снегу пора уходить в отпуск и отправляться в путешествие к далекому синему морю. Каким образом? Стекая талой водой через ручьи в реки.Знаменательные событияВ 1919 году в Италии была открыта пассажирская авиалиния Рим - Неаполь на дирижаблях.В 1920 году барон Петр Врангель избран главнокомандующим Русской армией в Крыму, однако это решение не спасло белогвардейцев. В 1921 году Гражданская война на полуострове закончилась победой Красной армии и установлением Советской власти.В 1932 году американский биохимик Чарльз Кинг впервые выделил витамин С из лимонного сока.В 1949 году в Вашингтоне была создана Организация Североатлантического договора – НАТО.Кто родился4 апреля 1758 года родился французский живописец-романтик Пьер Поль Прюдон, творчество которого отличает мягкость линий, грация и интимность. Прюдон – мастер изображения античной мифологии. Среди его полотен: "Любовь, соблазняющая Невинность", "Похищение Психеи" (обе картины находятся в Лувре), "Сон Психеи" (музей Конде).В 1900 году на свет появился советский художник-авангардист, иллюстратор книг для детей Юрий Васнецов. Его называют художником русских сказок. Одна из основных особенностей стиля Васнецова - неразрывная связь с народным искусством. Он нарисовал иллюстрации к книгам Маршака, Чуковского, Бианки.4 апреля 1928 года  на свет появилась советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог, народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Известность актриса получила в роли Аксиньи в киноленте "Тихий Дон", после чего преданные поклонники стали называть ее "Аксиньей Донской". После успешного старта она почти отказалась от кино и посвятила себя театру, где не только играла, но и преподавала.В 1932 году родился советский режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Тарковский. Самые знаменитые его произведения - "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев" и "Зеркало", известные во всем мире.Также 4 апреля родились поэт-песенник Илья Резник, актеры Роберт Дауни-младший и Дмитрий Нагиев, шоумэн Антон Комолов и другие.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 4 апреля

Что празднуют в России и в мире 4 апреля

00:00 04.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСпециальный автомобиль групп разминирования
Специальный автомобиль групп разминирования - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 4 апреля мир сидит в интернете и празднует Всемирный день крысы, а любители нестандартного времяпрепровождения наблюдают за путешествием снега к морю. А еще в этот день биохимик Чарльз Кинг впервые выделил витамин С из лимона.

Что празднуют в мире

Вся планета отмечает важный праздник – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Цель дня – повышение осведомленности об угрозах, создаваемых минами и самодельными взрывными устройствами.
Также мир празднует День веб-мастера. Для этого выбрана неординарная дата: внимательные заметят, что цифры 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 – "Страница не найдена", имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. Также дата совпадает с Международным днем интернета.
Кроме того, 4 апреля – праздник у любителей декоративных крыс – Всемирный день крысы, который создан для привлечения внимания к этому животному. Идея учреждения праздника принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев.
В календаре необычных поводов – День путешествия снега к морю. Считается, что, раз зима закончилась, оставшемуся снегу пора уходить в отпуск и отправляться в путешествие к далекому синему морю. Каким образом? Стекая талой водой через ручьи в реки.

Знаменательные события

В 1919 году в Италии была открыта пассажирская авиалиния Рим - Неаполь на дирижаблях.
В 1920 году барон Петр Врангель избран главнокомандующим Русской армией в Крыму, однако это решение не спасло белогвардейцев. В 1921 году Гражданская война на полуострове закончилась победой Красной армии и установлением Советской власти.
В 1932 году американский биохимик Чарльз Кинг впервые выделил витамин С из лимонного сока.
В 1949 году в Вашингтоне была создана Организация Североатлантического договора – НАТО.

Кто родился

4 апреля 1758 года родился французский живописец-романтик Пьер Поль Прюдон, творчество которого отличает мягкость линий, грация и интимность. Прюдон – мастер изображения античной мифологии. Среди его полотен: "Любовь, соблазняющая Невинность", "Похищение Психеи" (обе картины находятся в Лувре), "Сон Психеи" (музей Конде).
В 1900 году на свет появился советский художник-авангардист, иллюстратор книг для детей Юрий Васнецов. Его называют художником русских сказок. Одна из основных особенностей стиля Васнецова - неразрывная связь с народным искусством. Он нарисовал иллюстрации к книгам Маршака, Чуковского, Бианки.
4 апреля 1928 года  на свет появилась советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог, народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Известность актриса получила в роли Аксиньи в киноленте "Тихий Дон", после чего преданные поклонники стали называть ее "Аксиньей Донской". После успешного старта она почти отказалась от кино и посвятила себя театру, где не только играла, но и преподавала.
В 1932 году родился советский режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Тарковский. Самые знаменитые его произведения - "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев" и "Зеркало", известные во всем мире.
Также 4 апреля родились поэт-песенник Илья Резник, актеры Роберт Дауни-младший и Дмитрий Нагиев, шоумэн Антон Комолов и другие.
 
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