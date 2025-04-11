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При падении вертолета погиб глава испанского филиала Siemens с семьей - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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При падении вертолета погиб глава испанского филиала Siemens с семьей
При падении вертолета погиб глава испанского филиала Siemens с семьей - РИА Новости Крым, 11.04.2025
При падении вертолета погиб глава испанского филиала Siemens с семьей
Руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения вертолета близ Нью-Йорка вместе со своей семьей – женой и... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T07:20
2025-04-11T08:06
авиакатастрофа
вертолет
нью-йорк
сша
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения вертолета близ Нью-Йорка вместе со своей семьей – женой и тремя детьми. Об этом пишет газета The New York Post, ссылаясь на источники в полиции, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг.По информации издания, к этому моменту еще не опознано тело пилота.Также ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс информировал журналистов, что на борту потерпевшего крушение вертолета могла находиться семья из Испании."Расследование продолжается. К несчастью, шестеро находившихся на борту погибли", - сказал он журналистам.Комиссар полиции города Джесика Тиш в свою очередь уточнила, что на борту находились шесть человек: пилот, двое взрослых и трое детей. При этом четыре человека погибли сразу, еще двоих успели доставить в больницу, но не спасли."Основываясь на программах по отслеживанию полетов, вертолет принадлежал туристической компании, он вылетел из центра Манхэттена", - сообщила Тиш.По ее словам, авиакатастрофа произошла уже через двадцать минут после вылета.Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал, что о причинах катастрофы, как только они будут выяснены, сообщат оперативно.30 марта в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота в США, легкомоторный самолет упал на жилой дом, пилот и пассажиры погибли.В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиакатастрофа в Канаде: 18 человек пострадали при крушении самолетаВсе пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли – СМИСемь человек погибли в результате авиакатастрофы в США и 19 пострадали
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авиакатастрофа, вертолет, нью-йорк, сша, в мире, происшествия, новости
При падении вертолета погиб глава испанского филиала Siemens с семьей

При падении вертолета в Гудзон погиб глава испанского филиала Siemens с женой и детьми

07:20 11.04.2025 (обновлено: 08:06 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения вертолета близ Нью-Йорка вместе со своей семьей – женой и тремя детьми. Об этом пишет газета The New York Post, ссылаясь на источники в полиции, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг.
"Глава испанского ответвления технологической компании Siemens и его семья были опознаны в качестве жертв падения злополучного вертолета в Гудзон. <...> В результате катастрофы <...> погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей", — сказано в тексте.
По информации издания, к этому моменту еще не опознано тело пилота.
Также ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс информировал журналистов, что на борту потерпевшего крушение вертолета могла находиться семья из Испании.
"Расследование продолжается. К несчастью, шестеро находившихся на борту погибли", - сказал он журналистам.
Комиссар полиции города Джесика Тиш в свою очередь уточнила, что на борту находились шесть человек: пилот, двое взрослых и трое детей. При этом четыре человека погибли сразу, еще двоих успели доставить в больницу, но не спасли.
"Основываясь на программах по отслеживанию полетов, вертолет принадлежал туристической компании, он вылетел из центра Манхэттена", - сообщила Тиш.
По ее словам, авиакатастрофа произошла уже через двадцать минут после вылета.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал, что о причинах катастрофы, как только они будут выяснены, сообщат оперативно.
"Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок", - написал он.
30 марта в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота в США, легкомоторный самолет упал на жилой дом, пилот и пассажиры погибли.
В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.
Среди пассажиров лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
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