Украинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации
В Ивано-Франковске мужчина укусил за ногу сотрудника военкомата
© © Fotolia/ O.FarionАвтомобиль полиции. Украина
© © Fotolia/ O.Farion
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Житель Ивано-Франковска укусил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) за ногу во время уличной мобилизации. Об инциденте сообщает областной военкомат.
Отмечается, что остановленный на улице украинец призывного возраста отказался предъявить военно-учетные документы и оказал физическое сопротивление.
"А в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему - укус в участок ноги, который был поврежден в результате ранения в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.
После этого мужчина попытался сбежать, но был задержан и доставлен для прохождения военно-врачебной комиссии, добавили в военкомате.
Ранее на этой неделе житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: