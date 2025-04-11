https://crimea.ria.ru/20250411/ukrainets-ukusil-za-nogu-sotrudnika-ttsk-v-popytke-otbitsya-ot-mobilizatsii-1145584042.html

Украинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации

Украинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Украинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации

Житель Ивано-Франковска укусил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) за ногу во время уличной мобилизации. Об инциденте сообщает областной... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T07:41

2025-04-11T07:41

2025-04-11T07:41

украина

ивано-франковская область

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Житель Ивано-Франковска укусил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) за ногу во время уличной мобилизации. Об инциденте сообщает областной военкомат.Отмечается, что остановленный на улице украинец призывного возраста отказался предъявить военно-учетные документы и оказал физическое сопротивление.После этого мужчина попытался сбежать, но был задержан и доставлен для прохождения военно-врачебной комиссии, добавили в военкомате.Ранее на этой неделе житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеНас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизацииСколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, ивано-франковская область, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, общество, в мире, новости