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Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове
Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове
Житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный представитель... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T07:27
2025-04-09T07:27
украина
харьков
харьковская область
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в региона Виктория Колесник-Лавинская.Она также сообщила, что умерший при задержании мужчина был отцом двоих детей.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ради Netflix и Roblox: как на Украине молодежь в ВСУ завлекаютПотери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - МинобороныСколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, харьков, харьковская область, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости, тцк на украине (территориальный центр комплектования)
Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове

Житель Харькова умер от эпилепсии при задержании для мобилизации в ВСУ - омбудсмен

07:27 09.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве
Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в региона Виктория Колесник-Лавинская.
"В Харькове преступные действия сотрудников полиции привели к летальному исходу. В ходе "общения" с полицейскими у мужчины случился приступ эпилепсии", - цитирует омбудсмена РИА Новости.
Она также сообщила, что умерший при задержании мужчина был отцом двоих детей.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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