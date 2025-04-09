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Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове

Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Украинец умер от эпилепсии во время уличной мобилизации в Харькове

Житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный представитель... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T07:27

2025-04-09T07:27

2025-04-09T07:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. Об этом сообщила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в региона Виктория Колесник-Лавинская.Она также сообщила, что умерший при задержании мужчина был отцом двоих детей.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ради Netflix и Roblox: как на Украине молодежь в ВСУ завлекаютПотери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - МинобороныСколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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