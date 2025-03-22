https://crimea.ria.ru/20250322/radi-netflix-i-roblox-kak-na-ukraine-molodezh-v-vsu-zavlekayut-1145152410.html

Ради Netflix и Roblox: как на Украине молодежь в ВСУ завлекают

Ради Netflix и Roblox: как на Украине молодежь в ВСУ завлекают - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Ради Netflix и Roblox: как на Украине молодежь в ВСУ завлекают

Министерство обороны Украины придумало новый способ завлечь молодых украинцев в ряды ВСУ. Теперь новобранцам показывают не только "съедобные" выгоды, но и... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T20:39

2025-03-22T20:39

2025-03-22T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны Украины придумало новый способ завлечь молодых украинцев в ряды ВСУ. Теперь новобранцам показывают не только "съедобные" выгоды, но и зрелища. По данным местных СМИ, юношам предлагают возможность купить за обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox. Ранее украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько можно будет купить чизбургеров на обещанные Зеленским "подъемные" для подписавших контракт. На опубликованных в СМИ фотографиях такой "рекламы" изображен персонаж детской компьютерной игры Roblox, который предлагает потратить миллион гривен на приобретение 33 миллионов "робуксов" - внутриигровой валюты, предназначенной для покупки игровых дополнений или украшений для персонажа. Еще один агитационный плакат, опубликованный в изданиях, размещен в торговом центре. На нем предлагается потратить "подъемные" на оплату 185 лет премиум-подписки на онлайн-кинотеатр Netflix.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что украинцы должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста. По его словам, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал им идти на фронт независимо от того, продолжат США поддерживать Украину или нет.При этом реализация нового заявленного плана по мобилизации украинцев сомнительна, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Александр Хроленко. По его мнению, она не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву.* Внесен в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режимСколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦКДжентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, минобороны украины, в мире, мобилизация на украине, новости, общество