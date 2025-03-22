Ради Netflix и Roblox: как на Украине молодежь в ВСУ завлекают
Минобороны Украины предлагает молодежи вступить в ВСУ ради подписки Netflix на 185 лет
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Министерство обороны Украины придумало новый способ завлечь молодых украинцев в ряды ВСУ. Теперь новобранцам показывают не только "съедобные" выгоды, но и зрелища. По данным местных СМИ, юношам предлагают возможность купить за обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox.
Ранее украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько можно будет купить чизбургеров на обещанные Зеленским "подъемные" для подписавших контракт.
"Минобороны Украины продолжает рекламировать контракты для молодежи от 18 до 24 лет методом сравнения - сколько чего можно получить на миллион гривен "подъемных" положенных молодым рекрутам... появилась реклама с подсчетами, сколько можно купить робуксов (это валюта в игровой онлайн-платформе и в системе создания игр Roblox). А также на сколько лет можно оформить премиум-подписку на Netflix", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованных в СМИ фотографиях такой "рекламы" изображен персонаж детской компьютерной игры Roblox, который предлагает потратить миллион гривен на приобретение 33 миллионов "робуксов" - внутриигровой валюты, предназначенной для покупки игровых дополнений или украшений для персонажа.
Еще один агитационный плакат, опубликованный в изданиях, размещен в торговом центре. На нем предлагается потратить "подъемные" на оплату 185 лет премиум-подписки на онлайн-кинотеатр Netflix.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что украинцы должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста. По его словам, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал им идти на фронт независимо от того, продолжат США поддерживать Украину или нет.
При этом реализация нового заявленного плана по мобилизации украинцев сомнительна, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Александр Хроленко. По его мнению, она не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: