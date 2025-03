https://crimea.ria.ru/20250327/protesty-v-turtsii--zhdat-li-rosta-turpotoka-v-krym-1145274911.html

Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Протесты в Турции не повлияют на турпоток в Крым и есть другие факторы, которые обеспечат успешный туристический сезон на курортах полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу продолжаются в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов уже несколько дней. Имамоглу подозревают в коррупции. Вместе с ним арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.Турецкий "All inclusive""На сегодняшний день нет никаких факторов, говорящих о том, что курортный сезон в Турции для российского туриста не состоится. Протестные акции проходят в крупных не курортных городах. Курорт Измир – но российские туристы массово туда не едут. У наших туристов в приоритете остается побережье в окрестностях Антальи. Поэтому говорить о том, что эти протесты как-то существенно затронут спрос на Турцию, нельзя", – считает эксперт.По словам Бабий, в целом туристы, предпочитающие турецкие отели – это не крымские туристы. Турцию выбирают за возможность отдохнуть по системе "Все включено", что в Крыму пока представлено не в том объеме, к которому привыкли потребители турецкого "All inclusive" – это и питание, и большое количество анимации, и развитая курортная инфраструктура.Перспективы КрымаПри этом, по мнению Бабий, в перспективе Крым имеет все шансы создать полноценный "All inclusive". Уже сейчас наш регион востребован у инвесторов, реализующих проекты в рекреационной отрасли. Например, на западном побережье полуострова, где начата работа по созданию масштабного кластера "Золотые пески России".Крымские отели уровня 3-4 звезды, с закрытой территорией, бассейнами, хорошей анимацией, питанием и средней ценовой политикой в перспективе заберут часть турпотока с турецкого направления, считает Людмила Бабий.Курортный сезон-2025"Вне зависимости от ситуации в Турции, в этом году совершенно понятно, что спрос на отдых в Крыму увеличивается. Глубина бронирований уже гораздо лучше, чем в прошлом году, и объем бронирований вырос. Очень многие россияне в этом году на Крым смотрят с большой надеждой. Первый фактор – по Крыму соскучились. У нас есть та атмосфера, энергия отдыха, которой нет в других местах – это природа, наше гостеприимство, фрукты, вина... Это все, что называется одним словом – Крым", – перечисляет собеседница агентства.Второй фактор – цена, которая, хоть и подросла на определенный уровень инфляции, но остается ниже аналогичных предложений Краснодарского края. Третий – ситуация с разливом мазута на Кубани, которая больше всего пострадала после крушения танкеров "Волгонефть".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апрелеЧем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнениеМежду Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке

