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Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым
Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым
Протесты в Турции не повлияют на турпоток в Крым и есть другие факторы, которые обеспечат успешный туристический сезон на курортах полуострова. Такое мнение РИА РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T19:56
2025-03-27T19:56
эксклюзивы риа новости крым
мнения
людмила бабий
крым курортный
крым
отдых в крыму
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Протесты в Турции не повлияют на турпоток в Крым и есть другие факторы, которые обеспечат успешный туристический сезон на курортах полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу продолжаются в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов уже несколько дней. Имамоглу подозревают в коррупции. Вместе с ним арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.Турецкий "All inclusive""На сегодняшний день нет никаких факторов, говорящих о том, что курортный сезон в Турции для российского туриста не состоится. Протестные акции проходят в крупных не курортных городах. Курорт Измир – но российские туристы массово туда не едут. У наших туристов в приоритете остается побережье в окрестностях Антальи. Поэтому говорить о том, что эти протесты как-то существенно затронут спрос на Турцию, нельзя", – считает эксперт.По словам Бабий, в целом туристы, предпочитающие турецкие отели – это не крымские туристы. Турцию выбирают за возможность отдохнуть по системе "Все включено", что в Крыму пока представлено не в том объеме, к которому привыкли потребители турецкого "All inclusive" – это и питание, и большое количество анимации, и развитая курортная инфраструктура.Перспективы КрымаПри этом, по мнению Бабий, в перспективе Крым имеет все шансы создать полноценный "All inclusive". Уже сейчас наш регион востребован у инвесторов, реализующих проекты в рекреационной отрасли. Например, на западном побережье полуострова, где начата работа по созданию масштабного кластера "Золотые пески России".Крымские отели уровня 3-4 звезды, с закрытой территорией, бассейнами, хорошей анимацией, питанием и средней ценовой политикой в перспективе заберут часть турпотока с турецкого направления, считает Людмила Бабий.Курортный сезон-2025"Вне зависимости от ситуации в Турции, в этом году совершенно понятно, что спрос на отдых в Крыму увеличивается. Глубина бронирований уже гораздо лучше, чем в прошлом году, и объем бронирований вырос. Очень многие россияне в этом году на Крым смотрят с большой надеждой. Первый фактор – по Крыму соскучились. У нас есть та атмосфера, энергия отдыха, которой нет в других местах – это природа, наше гостеприимство, фрукты, вина... Это все, что называется одним словом – Крым", – перечисляет собеседница агентства.Второй фактор – цена, которая, хоть и подросла на определенный уровень инфляции, но остается ниже аналогичных предложений Краснодарского края. Третий – ситуация с разливом мазута на Кубани, которая больше всего пострадала после крушения танкеров "Волгонефть".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту – отельеры назвали цену на отдых в апрелеЧем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнениеМежду Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке
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4.7
96
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мнения, людмила бабий, крым курортный, крым, отдых в крыму, турция
Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым

В Крыму будет хороший курортный сезон вне зависимости от ситуации в Турции – мнение

19:56 27.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Протесты в Турции не повлияют на турпоток в Крым и есть другие факторы, которые обеспечат успешный туристический сезон на курортах полуострова. Такое мнение РИА Новости Крым выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу продолжаются в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов уже несколько дней. Имамоглу подозревают в коррупции. Вместе с ним арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.

Турецкий "All inclusive"

"На сегодняшний день нет никаких факторов, говорящих о том, что курортный сезон в Турции для российского туриста не состоится. Протестные акции проходят в крупных не курортных городах. Курорт Измир – но российские туристы массово туда не едут. У наших туристов в приоритете остается побережье в окрестностях Антальи. Поэтому говорить о том, что эти протесты как-то существенно затронут спрос на Турцию, нельзя", – считает эксперт.
По словам Бабий, в целом туристы, предпочитающие турецкие отели – это не крымские туристы. Турцию выбирают за возможность отдохнуть по системе "Все включено", что в Крыму пока представлено не в том объеме, к которому привыкли потребители турецкого "All inclusive" – это и питание, и большое количество анимации, и развитая курортная инфраструктура.
"Турцию выбирают еще и по причине наличия авиасообщения из большинства крупных городов России. А прямое авиасообщение с Крымом временно отсутствует", – напомнила эксперт.

Перспективы Крыма

При этом, по мнению Бабий, в перспективе Крым имеет все шансы создать полноценный "All inclusive". Уже сейчас наш регион востребован у инвесторов, реализующих проекты в рекреационной отрасли. Например, на западном побережье полуострова, где начата работа по созданию масштабного кластера "Золотые пески России".
"Мы понимаем, что инвесторы, для которых уже подготовлены определенные условия, будут строить здесь курортные комплексы, которые, в том числе, будут работать по системе "Все включено". Спрос на такой отдых огромен, это массовый продукт, который очень востребован туристами, особенно с детьми", – убеждена эксперт.
Крымские отели уровня 3-4 звезды, с закрытой территорией, бассейнами, хорошей анимацией, питанием и средней ценовой политикой в перспективе заберут часть турпотока с турецкого направления, считает Людмила Бабий.

Курортный сезон-2025

"Вне зависимости от ситуации в Турции, в этом году совершенно понятно, что спрос на отдых в Крыму увеличивается. Глубина бронирований уже гораздо лучше, чем в прошлом году, и объем бронирований вырос. Очень многие россияне в этом году на Крым смотрят с большой надеждой. Первый фактор – по Крыму соскучились. У нас есть та атмосфера, энергия отдыха, которой нет в других местах – это природа, наше гостеприимство, фрукты, вина... Это все, что называется одним словом – Крым", – перечисляет собеседница агентства.
Второй фактор – цена, которая, хоть и подросла на определенный уровень инфляции, но остается ниже аналогичных предложений Краснодарского края. Третий – ситуация с разливом мазута на Кубани, которая больше всего пострадала после крушения танкеров "Волгонефть".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияЛюдмила БабийКрым курортныйКрымОтдых в КрымуТурция
 
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