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Новые выбросы мазута нашли в Анапе
Новые выбросы мазута нашли в Анапе - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Новые выбросы мазута нашли в Анапе
В Анапе волонтеры обнаружили новые выбросы мазута на берег. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T15:49
2025-03-22T15:49
2025-03-22T15:49
анапа
кубань
краснодарский край
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Анапе волонтеры обнаружили новые выбросы мазута на берег. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Сейчас специалисты убирают новые загрязнения. Работа по деликатной очистки песка от мелкой фракции мазута также ведется на всей прибрежной полосе. В работе используют специальные просеивающие лопаты.18 марта новые выбросы нефтепродуктов обнаружили сразу в трех муниципалитетах Кубани. 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Ранее сообщалось, что владельцы затонувших в Керченском проливе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжаЕще 4 тонны мазута поднимут из затонувших частей танкеров "Волгонефть"ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
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РИА Новости Крым
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анапа, кубань, краснодарский край, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, экология, черное море, пляжи, новости
Новые выбросы мазута нашли в Анапе
В Анапе обнаружили новые выбросы мазута на берег