https://crimea.ria.ru/20250324/zemlya-za-rubl-investoram-v-krymu-predostavyat-novye-mery-podderzhki-1145178371.html

Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки

Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки

Инвесторы при создании промышленных предприятий в Крыму получат возможность платить за аренду земли 1 рубль в первый год пользования участками. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T11:04

2025-03-24T11:04

2025-03-24T11:08

сергей аксенов

крым

новости крыма

инвестиции

льгота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Инвесторы при создании промышленных предприятий в Крыму получат возможность платить за аренду земли 1 рубль в первый год пользования участками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления льготы по налогу на имущество организаций при разработке месторождений углеводородного сырья в течение 60 месяцев с момента ввода месторождения в разработку.Также обсуждается возможность предоставления управляющей компании индустриального парка "Феодосия" земельных участков в аренду без проведения торгов с установлением арендной платы в размере 1 рубль за гектар в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, инвестиции, льгота