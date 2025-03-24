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Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
Инвесторы при создании промышленных предприятий в Крыму получат возможность платить за аренду земли 1 рубль в первый год пользования участками. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T11:04
2025-03-24T11:04
2025-03-24T11:08
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Инвесторы при создании промышленных предприятий в Крыму получат возможность платить за аренду земли 1 рубль в первый год пользования участками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления льготы по налогу на имущество организаций при разработке месторождений углеводородного сырья в течение 60 месяцев с момента ввода месторождения в разработку.Также обсуждается возможность предоставления управляющей компании индустриального парка "Феодосия" земельных участков в аренду без проведения торгов с установлением арендной платы в размере 1 рубль за гектар в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, крым, новости крыма, инвестиции, льгота
Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
В Крыму инвесторы смогут платить за землю 1 рубль в год при создании промпредприятий
11:04 24.03.2025 (обновлено: 11:08 24.03.2025)