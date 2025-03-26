https://crimea.ria.ru/20250326/byl-patriotom-rossii-sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1145256903.html

Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации

Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации

В Севастополе проводили в последний погибшего героя спецоперации Евгения Разумцева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T19:42

2025-03-26T19:42

2025-03-26T19:17

севастополь

герои сво

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утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний погибшего героя спецоперации Евгения Разумцева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Евгений Разумцев родился и вырос в Хабаровске, окончил Хабаровский торгово-экономический техникум, проходил срочную службу в одной из частей Воздушно-десантных войск. С 2015 года жил в Бахчисарайском районе, а в 2020 году переехал в Севастополь. В 2022 году добровольно прибыл в военкомат, был призван на военную службу и направлен для прохождения военной службы в одно из подразделений инженерных войск.Евгений Сергеевич Разумцев геройски погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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