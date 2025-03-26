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Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний погибшего героя спецоперации Евгения Разумцева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T19:42
2025-03-26T19:42
2025-03-26T19:17
севастополь
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний погибшего героя спецоперации Евгения Разумцева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Евгений Разумцев родился и вырос в Хабаровске, окончил Хабаровский торгово-экономический техникум, проходил срочную службу в одной из частей Воздушно-десантных войск. С 2015 года жил в Бахчисарайском районе, а в 2020 году переехал в Севастополь. В 2022 году добровольно прибыл в военкомат, был призван на военную службу и направлен для прохождения военной службы в одно из подразделений инженерных войск.Евгений Сергеевич Разумцев геройски погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, герои сво, михаил развожаев, новости севастополя, новости сво, память, утраты
Был патриотом России: Севастополь простился с героем спецоперации
Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Евгением Разумцевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний погибшего героя спецоперации Евгения Разумцева. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии ефрейтора Евгения Сергеевича Разумцева. Вечная память воину", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Евгений Разумцев родился и вырос в Хабаровске, окончил Хабаровский торгово-экономический техникум, проходил срочную службу в одной из частей Воздушно-десантных войск. С 2015 года жил в Бахчисарайском районе, а в 2020 году переехал в Севастополь. В 2022 году добровольно прибыл в военкомат, был призван на военную службу и направлен для прохождения военной службы в одно из подразделений инженерных войск.
"Был патриотом России. В боях Евгений Сергеевич проявил смелость и отвагу, умело использовал свой богатый опыт военной службы и служил примером для остальных военнослужащих подразделения", – написал Развожаев.
Евгений Сергеевич Разумцев геройски погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков.