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На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году
На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году - РИА Новости Крым, 30.03.2025
На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году
В УФНС России по Крыму подсчитали, сколько человек в Крыму работают "в тени". Данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма огласил руководитель... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T09:43
2025-03-30T09:43
2025-03-30T09:43
федеральная налоговая служба (фнс)
роман наздрачев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В УФНС России по Крыму подсчитали, сколько человек в Крыму работают "в тени". Данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма огласил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев. Он напомнил, что в настоящее время продолжается кампания по декларированию доходов."По самым скромным подсчетам, теневая занятость у нас минимум 70 тысяч человек. А по нашим оценкам, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек. У нас около 1000 налогоплательщиков, у которых присутствуют выплаты меньше минимального размера оплаты труда. Их списки будут направлены в органы прокуратуры", – сказал Наздрачев.Он отметил, что многие крымские предприятия пытаются хитрить и указывают занятость человека на полставки или даже на четверть.И добавил, что работу будут вести совместно с органами местного самоуправления."По сельскому хозяйству: мы считаем, что основная "серая" и "черная" заработная плата находится в отраслях овощеводства и садоводства. Виноградарство и зерновые более-менее находятся в "белую", – назвал глава УФНС России по Крыму отстающие с налоговой точки зрения направления одной из отраслей.Также налоговики анонсировали в 2025 году более тщательный контроль точек маркетплейсов, которые не хотят платить налоги должным образом."Также выявились группы товарищей в количестве нескольких сотен, а то и тысяч человек, которые, имея в Крыму доходы, собственность, имущество, землю, имеют прописку в других субъектах РФ, и их налоги уходят туда. Им мы будем ставить заслон. Здесь мы рассчитываем на помощь и Совета министров, и депутатского корпуса. Налоги должны поступать там, где ты фактически живешь", – заявил Наздрачев.При этом он отметил, что самых нерадивых таких граждан – "олигархов, миллиардеров и миллионеров" в налоговой уже знают поименно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как справиться с задолженностями - советы налогового консультантаВ Бахчисарае бизнесмена заставили заплатить 7 миллионов рублей налогаБлогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
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федеральная налоговая служба (фнс), роман наздрачев, новости, крым, новости крыма, общество
На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 году
Минимум 200 тысяч крымчан не платят налоги – УФНС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. В УФНС России по Крыму подсчитали, сколько человек в Крыму работают "в тени". Данные на заседании экономического совета в Госсовете Крыма огласил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев. Он напомнил, что в настоящее время продолжается кампания по декларированию доходов.
"По самым скромным подсчетам, теневая занятость у нас минимум 70 тысяч человек. А по нашим оценкам, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек. У нас около 1000 налогоплательщиков, у которых присутствуют выплаты меньше минимального размера оплаты труда. Их списки будут направлены в органы прокуратуры", – сказал Наздрачев.
Он отметил, что многие крымские предприятия пытаются хитрить и указывают занятость человека на полставки или даже на четверть.
"Мы будем выбирать списки совместителей при отсутствии у человека где бы то ни было другой работы. Мы будем считать, что у работодателя выплата заработной платы осуществляется в "темную" и "серую", – заявил Наздрачев.
И добавил, что работу будут вести совместно с органами местного самоуправления.
"По сельскому хозяйству: мы считаем, что основная "серая" и "черная" заработная плата находится в отраслях овощеводства и садоводства. Виноградарство и зерновые более-менее находятся в "белую", – назвал глава УФНС России по Крыму отстающие с налоговой точки зрения направления одной из отраслей.
Также налоговики анонсировали в 2025 году более тщательный контроль точек маркетплейсов, которые не хотят платить налоги должным образом.
"Также выявились группы товарищей в количестве нескольких сотен, а то и тысяч человек, которые, имея в Крыму доходы, собственность, имущество, землю, имеют прописку в других субъектах РФ, и их налоги уходят туда. Им мы будем ставить заслон. Здесь мы рассчитываем на помощь и Совета министров, и депутатского корпуса. Налоги должны поступать там, где ты фактически живешь", – заявил Наздрачев.
При этом он отметил, что самых нерадивых таких граждан – "олигархов, миллиардеров и миллионеров" в налоговой уже знают поименно.
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