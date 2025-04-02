https://crimea.ria.ru/20250402/lukashenko-tolko-soobscha-rossiyane-i-belorusy-smogut-protivostoyat-vyzovam-1145376080.html

Лукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам

Лукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Лукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам

Только сообща белорусы и россияне могут успешно противостоять вызовам времени. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в День единения народов... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T07:36

2025-04-02T07:36

2025-04-02T08:14

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Только сообща белорусы и россияне могут успешно противостоять вызовам времени. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в День единения народов Белоруссии и России.Он подчеркнул, что дата 2 апреля - знаковая для обоих народов."Этот день стал символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами", - цитирует Лукашенко агентство "Белта".По словам белорусского лидера, сегодня оба государства вместе строят будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. В поздравлении президенту России Владимиру Путину он подчеркнул, что последовательные шаги в обеспечении безопасности, наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз."Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян", - сказал Александр Лукашенко.По его словам, современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща белорусы и россияне могут успешно противостоять вызовам времени.2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - ЛукашенкоРоссийско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и ЛукашенкоЗападные рубежи Союзного государства надежно прикрыты – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, союзное государство, политика, экономика, общество, безопасность, новости, инфографика