https://crimea.ria.ru/20250314/rossiyu-i-belorussiyu-ne-udastsya-obvesti-vokrug-paltsa---lukashenko-1144932090.html

Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко

Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко

Россия и Белоруссия будут твердо стоять на своих позициях, не позволят втянуть себя в условия, противоречащие интересам Союзного государства, а Минск никогда не РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T13:02

2025-03-14T13:02

2025-03-14T13:02

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

политика

союзное государство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут твердо стоять на своих позициях, не позволят втянуть себя в условия, противоречащие интересам Союзного государства, а Минск никогда не позволит нанести удар в спину Москве. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания Совета Федерации России.Он подчеркнул, что Белоруссия и РФ продолжат сотрудничество в рамках Союзного государства, к созданию которого подтолкнули внешние обстоятельства, требующие совместных гарантий экономической и военной безопасности. Лукашенко акцентировал, что Россия и Белоруссия остаются надежными союзниками."Много лет назад я сказал, что Белоруссия никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату - России. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз. Мы не дрейфуем ни в одну из сторон, хотя нередко отдельные политики позволяли себе такие обвинения. Белоруссия всегда проводила и проводит многополярную внешнюю политику. Чем это отличается от России? Ничем", - констатировал Лукашенко.Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Говоря об отношениях Москвы и Минска, российский лидер отметил, что страны продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, и что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и ЛукашенкоРоссия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 годуПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, политика, союзное государство, новости