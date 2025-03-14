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Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко
Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко
Россия и Белоруссия будут твердо стоять на своих позициях, не позволят втянуть себя в условия, противоречащие интересам Союзного государства, а Минск никогда не РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T13:02
2025-03-14T13:02
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
политика
союзное государство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут твердо стоять на своих позициях, не позволят втянуть себя в условия, противоречащие интересам Союзного государства, а Минск никогда не позволит нанести удар в спину Москве. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания Совета Федерации России.Он подчеркнул, что Белоруссия и РФ продолжат сотрудничество в рамках Союзного государства, к созданию которого подтолкнули внешние обстоятельства, требующие совместных гарантий экономической и военной безопасности. Лукашенко акцентировал, что Россия и Белоруссия остаются надежными союзниками."Много лет назад я сказал, что Белоруссия никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату - России. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз. Мы не дрейфуем ни в одну из сторон, хотя нередко отдельные политики позволяли себе такие обвинения. Белоруссия всегда проводила и проводит многополярную внешнюю политику. Чем это отличается от России? Ничем", - констатировал Лукашенко.Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Говоря об отношениях Москвы и Минска, российский лидер отметил, что страны продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, и что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и ЛукашенкоРоссия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 годуПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, политика, союзное государство, новости
Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - Лукашенко

РФ и Белоруссия в рамках Союзного государства твердо стоят на своих позициях - Лукашенко

13:02 14.03.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия будут твердо стоять на своих позициях, не позволят втянуть себя в условия, противоречащие интересам Союзного государства, а Минск никогда не позволит нанести удар в спину Москве. Об этом в пятницу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в рамках пленарного заседания Совета Федерации России.
"Дональд (американский президент Дональд Трамп - ред.) хочет остановить войну. Спасибо ему за это... Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях. Нас никто не должен куда-то столкнуть в сторону, и не дай бог обвести вокруг пальца. Этого не произойдет", - заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Белоруссия и РФ продолжат сотрудничество в рамках Союзного государства, к созданию которого подтолкнули внешние обстоятельства, требующие совместных гарантий экономической и военной безопасности. Лукашенко акцентировал, что Россия и Белоруссия остаются надежными союзниками.
"Много лет назад я сказал, что Белоруссия никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату - России. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз. Мы не дрейфуем ни в одну из сторон, хотя нередко отдельные политики позволяли себе такие обвинения. Белоруссия всегда проводила и проводит многополярную внешнюю политику. Чем это отличается от России? Ничем", - констатировал Лукашенко.
Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Говоря об отношениях Москвы и Минска, российский лидер отметил, что страны продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, и что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияПолитикаСоюзное государствоНовости
 
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