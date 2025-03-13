https://crimea.ria.ru/20250313/rossiysko-belorusskie-peregovory-glavnye-zayavleniya-putina-i-lukashenko-1144915544.html

Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко

Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко

На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали ряд важных заявления, в том... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T20:05

2025-03-13T20:05

2025-03-13T20:05

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали ряд важных заявления, в том числе по прекращению боевых действий на Украине. Главные тезисы – в материале РИА Новости Крым.Прекращение огня на УкраинеМосква согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако это прекращение должно привести к долгосрочному миру. Кроме того, необходимо устранить первоначальные причины кризиса, считает Владимир Путин.Также Путин не исключил переговоров с Вашингтоном по вопросу перемирия на Украине.Также Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.Освобождение Курской областиСитуация в Курской области находится под контролем армии России, группировка ВСУ изолирована, заявил президент РФ Владимир Путин.Дешевый газ для ЕвропыЕсли Москва и Вашингтон достигнут договоренностей о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут возобновиться поставки дешевого газа, считает президент Путин.При этом, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "если Россия договорится с США – "труба" Европе и Украине вместе взятым". Общаясь с журналистами, Лукашенко заявил, что "в руках" России и США "сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно".Строительство Союзного государстваРоссия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, что способствует устойчивому экономическому росту двух стран, заявил по итогам совместных переговоров российский президент Владимир Путин.Глава Российской Федерации отметил, что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты: "На территории Белоруссии развернута совместная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности".Также лидеры двух стан подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров и соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.Ранее в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на УкраинеБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоУ США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко

https://crimea.ria.ru/20250313/putin-soglasen-prekratit-boevye-deystviya-na-ukraine-1144913757.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, союзное государство, белоруссия, россия, владимир путин (политик), святитель лука крымский (войно-ясенецкий), политика