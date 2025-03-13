Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко
Главные заявления Путина и Лукашенко по итогам переговоров в Кремле
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали ряд важных заявления, в том числе по прекращению боевых действий на Украине. Главные тезисы – в материале РИА Новости Крым.
Прекращение огня на Украине
Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако это прекращение должно привести к долгосрочному миру. Кроме того, необходимо устранить первоначальные причины кризиса, считает Владимир Путин.
"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - сказал он.
Также Путин не исключил переговоров с Вашингтоном по вопросу перемирия на Украине.
"Думаю, что нам нужно и с американским нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - сказал российский лидер.
Также Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.
Освобождение Курской области
Ситуация в Курской области находится под контролем армии России, группировка ВСУ изолирована, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль", - сказал он.
Дешевый газ для Европы
Если Москва и Вашингтон достигнут договоренностей о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут возобновиться поставки дешевого газа, считает президент Путин.
При этом, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "если Россия договорится с США – "труба" Европе и Украине вместе взятым". Общаясь с журналистами, Лукашенко заявил, что "в руках" России и США "сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно".
Строительство Союзного государства
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, что способствует устойчивому экономическому росту двух стран, заявил по итогам совместных переговоров российский президент Владимир Путин.
Глава Российской Федерации отметил, что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты: "На территории Белоруссии развернута совместная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности".
Также лидеры двух стан подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров и соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.
Ранее в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.
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