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Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко
Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко
На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали ряд важных заявления, в том... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T20:05
2025-03-13T20:05
новости
союзное государство
белоруссия
россия
владимир путин (политик)
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали ряд важных заявления, в том числе по прекращению боевых действий на Украине. Главные тезисы – в материале РИА Новости Крым.Прекращение огня на УкраинеМосква согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако это прекращение должно привести к долгосрочному миру. Кроме того, необходимо устранить первоначальные причины кризиса, считает Владимир Путин.Также Путин не исключил переговоров с Вашингтоном по вопросу перемирия на Украине.Также Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.Освобождение Курской областиСитуация в Курской области находится под контролем армии России, группировка ВСУ изолирована, заявил президент РФ Владимир Путин.Дешевый газ для ЕвропыЕсли Москва и Вашингтон достигнут договоренностей о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут возобновиться поставки дешевого газа, считает президент Путин.При этом, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "если Россия договорится с США – "труба" Европе и Украине вместе взятым". Общаясь с журналистами, Лукашенко заявил, что "в руках" России и США "сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно".Строительство Союзного государстваРоссия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, что способствует устойчивому экономическому росту двух стран, заявил по итогам совместных переговоров российский президент Владимир Путин.Глава Российской Федерации отметил, что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты: "На территории Белоруссии развернута совместная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности".Также лидеры двух стан подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров и соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.Ранее в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Киев все время врал": Лавров оценил предложение о перемирии на УкраинеБелоруссия делает пусковые установки для "Орешника" – ЛукашенкоУ США нет плана по урегулированию конфликта на Украине – Лукашенко
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новости, союзное государство, белоруссия, россия, владимир путин (политик), святитель лука крымский (войно-ясенецкий), политика
Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и Лукашенко

Главные заявления Путина и Лукашенко по итогам переговоров в Кремле

20:05 13.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. На пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали ряд важных заявления, в том числе по прекращению боевых действий на Украине. Главные тезисы – в материале РИА Новости Крым.

Прекращение огня на Украине

Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, однако это прекращение должно привести к долгосрочному миру. Кроме того, необходимо устранить первоначальные причины кризиса, считает Владимир Путин.
"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - сказал он.
Также Путин не исключил переговоров с Вашингтоном по вопросу перемирия на Украине.
"Думаю, что нам нужно и с американским нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться, вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - сказал российский лидер.
Также Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за внимание к урегулированию ситуации на Украине.

Освобождение Курской области

Ситуация в Курской области находится под контролем армии России, группировка ВСУ изолирована, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль", - сказал он.

Дешевый газ для Европы

Если Москва и Вашингтон достигнут договоренностей о сотрудничестве в сфере энергетики, в Европу могут возобновиться поставки дешевого газа, считает президент Путин.
При этом, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что "если Россия договорится с США – "труба" Европе и Украине вместе взятым". Общаясь с журналистами, Лукашенко заявил, что "в руках" России и США "сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно".

Строительство Союзного государства

Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, что способствует устойчивому экономическому росту двух стран, заявил по итогам совместных переговоров российский президент Владимир Путин.
Глава Российской Федерации отметил, что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты: "На территории Белоруссии развернута совместная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности".
Также лидеры двух стан подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров и соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.
Ранее в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.
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Президент РФ Владимир Путин
18:45
Путин согласен прекратить боевые действия на Украине
 
НовостиСоюзное государствоБелоруссияРоссияВладимир Путин (политик)Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)Политика
 
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