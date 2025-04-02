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До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус

До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус - РИА Новости Крым, 02.04.2025

До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус

В Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T08:25

2025-04-02T08:25

2025-04-02T08:25

транспорт

радио "спутник в крыму"

новости крыма

георгий сухацкий

автобус

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.По словам Сухацкого, изменения происходят в рамках оптимизации транспортной сети.Так, на последней декаде марта в городе был запущен маршрут №40, обслуживающий микрорайон Мамак, на противоположной стороне объездной."Следует он через Бородинское кольцо, пл. Куйбышева, автовокзал и до улицы Радищева", – уточнил Сухацкий.Теперь, по словам Сухацкого, на повестке дня позитивные изменения для микрорайона Хошкельды, который нуждается в дополнительном транспортном обеспечении с тех пор, как через него до Дубков перестал ходить межмуниципальный автобусный маршрут №48.По его словам, для работы на этом маршруте определят нового перевозчика и удвоят количество машин; планы намерены разлизать до конца апреля.Также в рамках оптимизации транспортной сети в Симферополе сейчас пересматривается расписание движения автобусов №14 и №88, которые идут через Каменский массив и далее, дублируя друг друга, по проспекту Победы до кольца на площади Куйбышева.По словам Сухацкого, в ответ на просьбу жителей микрорайона расписание машин на этих маршрутах уже пересмотрели так, чтобы людям не приходилось по вечерам долго ждать автобусов, которые в какой-то момент появлялись почти одновременно."Теперь жители указали, где в утренний час пик есть нарекания, длительное время ожидания при выезде из Каменского массива. И сегодня уже служба движения "Севкрымтроллейбуса" совместно с бригадиром маршрута будут пересматривать замечания и сводное расписание", – добавил Сухацкий.Он отметил, что на сегодняшний день в Симферополе работает 276 автобусов и 81 троллейбус, "и этого достаточно, чтобы обеспечить транспортную доступность для всех жителей". Однако существующая маршрутная сеть, по его словам, построена "с устаревший концепцией", так что с учетом развития города ее приходится планово оптимизировать.Всего сейчас в Симферополе, по его словам, действует 47 автобусных и 10 троллейбусных маршрутов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус Алушта – Ялта меняет расписание Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму Проверять авто на Крымском мосту будут вручную

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, новости крыма, георгий сухацкий, автобус, симферополь, общество