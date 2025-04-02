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До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус
До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус - РИА Новости Крым, 02.04.2025
До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус
В Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T08:25
2025-04-02T08:25
транспорт
радио "спутник в крыму"
новости крыма
георгий сухацкий
автобус
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.По словам Сухацкого, изменения происходят в рамках оптимизации транспортной сети.Так, на последней декаде марта в городе был запущен маршрут №40, обслуживающий микрорайон Мамак, на противоположной стороне объездной."Следует он через Бородинское кольцо, пл. Куйбышева, автовокзал и до улицы Радищева", – уточнил Сухацкий.Теперь, по словам Сухацкого, на повестке дня позитивные изменения для микрорайона Хошкельды, который нуждается в дополнительном транспортном обеспечении с тех пор, как через него до Дубков перестал ходить межмуниципальный автобусный маршрут №48.По его словам, для работы на этом маршруте определят нового перевозчика и удвоят количество машин; планы намерены разлизать до конца апреля.Также в рамках оптимизации транспортной сети в Симферополе сейчас пересматривается расписание движения автобусов №14 и №88, которые идут через Каменский массив и далее, дублируя друг друга, по проспекту Победы до кольца на площади Куйбышева.По словам Сухацкого, в ответ на просьбу жителей микрорайона расписание машин на этих маршрутах уже пересмотрели так, чтобы людям не приходилось по вечерам долго ждать автобусов, которые в какой-то момент появлялись почти одновременно."Теперь жители указали, где в утренний час пик есть нарекания, длительное время ожидания при выезде из Каменского массива. И сегодня уже служба движения "Севкрымтроллейбуса" совместно с бригадиром маршрута будут пересматривать замечания и сводное расписание", – добавил Сухацкий.Он отметил, что на сегодняшний день в Симферополе работает 276 автобусов и 81 троллейбус, "и этого достаточно, чтобы обеспечить транспортную доступность для всех жителей". Однако существующая маршрутная сеть, по его словам, построена "с устаревший концепцией", так что с учетом развития города ее приходится планово оптимизировать.Всего сейчас в Симферополе, по его словам, действует 47 автобусных и 10 троллейбусных маршрутов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус Алушта – Ялта меняет расписание Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму Проверять авто на Крымском мосту будут вручную
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РИА Новости Крым
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транспорт, новости крыма, георгий сухацкий, автобус, симферополь, общество
До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус

Еще один автобус в Симферополе будет ходить до ж/д вокзала

08:25 02.04.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе к маю продлят автобусный маршрут №13 – машины начнут ходить до станции железнодорожного вокзала. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий.
По словам Сухацкого, изменения происходят в рамках оптимизации транспортной сети.
Так, на последней декаде марта в городе был запущен маршрут №40, обслуживающий микрорайон Мамак, на противоположной стороне объездной.
"Следует он через Бородинское кольцо, пл. Куйбышева, автовокзал и до улицы Радищева", – уточнил Сухацкий.
Теперь, по словам Сухацкого, на повестке дня позитивные изменения для микрорайона Хошкельды, который нуждается в дополнительном транспортном обеспечении с тех пор, как через него до Дубков перестал ходить межмуниципальный автобусный маршрут №48.
"Сейчас маршрут №13 обслуживает микрорайон Хошкельды за Каменским массивом. Туда ходит две единицы (общественного транспорта – ред.), до Бородинского кольца маршрут следования проложен. И рабочей группой по транспорту принято решение – маршрут будет продлен до железнодорожного вокзала", – сказал Сухацкий.
По его словам, для работы на этом маршруте определят нового перевозчика и удвоят количество машин; планы намерены разлизать до конца апреля.
Также в рамках оптимизации транспортной сети в Симферополе сейчас пересматривается расписание движения автобусов №14 и №88, которые идут через Каменский массив и далее, дублируя друг друга, по проспекту Победы до кольца на площади Куйбышева.
По словам Сухацкого, в ответ на просьбу жителей микрорайона расписание машин на этих маршрутах уже пересмотрели так, чтобы людям не приходилось по вечерам долго ждать автобусов, которые в какой-то момент появлялись почти одновременно.
"Теперь жители указали, где в утренний час пик есть нарекания, длительное время ожидания при выезде из Каменского массива. И сегодня уже служба движения "Севкрымтроллейбуса" совместно с бригадиром маршрута будут пересматривать замечания и сводное расписание", – добавил Сухацкий.
Он отметил, что на сегодняшний день в Симферополе работает 276 автобусов и 81 троллейбус, "и этого достаточно, чтобы обеспечить транспортную доступность для всех жителей". Однако существующая маршрутная сеть, по его словам, построена "с устаревший концепцией", так что с учетом развития города ее приходится планово оптимизировать.
Всего сейчас в Симферополе, по его словам, действует 47 автобусных и 10 троллейбусных маршрутов.
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