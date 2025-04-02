https://crimea.ria.ru/20250402/v-rossii-sozdayut-sluzhbu-po-voprosam-grazhdanstva-1145381268.html

В России создают Службу по вопросам гражданства

В России создают Службу по вопросам гражданства - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В России создают Службу по вопросам гражданства

В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T11:35

2025-04-02T11:35

2025-04-02T11:35

владимир путин (политик)

россия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

миграционная политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.Правительству России в трехмесячный срок предписывается, в частности, представить предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД и обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа. Министерству внутренних дел за это же время поручено обеспечить организационные мероприятия.Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в штат ведомства вводится новая должность – первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации – начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.С 5 февраля 2025 года сотрудники внутренних дел получили право принимать решения об административном выдворении иностранных граждан, сообщали ранее МВД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указЧисло выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВДСколько в России нелегальных мигрантов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), миграционная политика