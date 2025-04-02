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В России создают Службу по вопросам гражданства - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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В России создают Службу по вопросам гражданства
В России создают Службу по вопросам гражданства - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В России создают Службу по вопросам гражданства
В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T11:35
2025-04-02T11:35
владимир путин (политик)
россия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
миграционная политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.Правительству России в трехмесячный срок предписывается, в частности, представить предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД и обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа. Министерству внутренних дел за это же время поручено обеспечить организационные мероприятия.Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в штат ведомства вводится новая должность – первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации – начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.С 5 февраля 2025 года сотрудники внутренних дел получили право принимать решения об административном выдворении иностранных граждан, сообщали ранее МВД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указЧисло выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВДСколько в России нелегальных мигрантов
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), миграционная политика
В России создают Службу по вопросам гражданства

Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

11:35 02.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В России появится Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
"Образовать на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации", - сказано в документе.
Правительству России в трехмесячный срок предписывается, в частности, представить предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД и обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа. Министерству внутренних дел за это же время поручено обеспечить организационные мероприятия.
Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в штат ведомства вводится новая должность – первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации – начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.
С 5 февраля 2025 года сотрудники внутренних дел получили право принимать решения об административном выдворении иностранных граждан, сообщали ранее МВД РФ.
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