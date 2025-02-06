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Сколько в России нелегальных мигрантов

Сколько в России нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 06.02.2025

Сколько в России нелегальных мигрантов

На территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Теперь данные о них будут вносить в специальных реестр контролируемых лиц. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T08:51

2025-02-06T08:51

2025-02-06T08:55

вячеслав володин

государственная дума рф

нелегальные мигранты

миграционная политика

мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. На территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Теперь данные о них будут вносить в специальных реестр контролируемых лиц. Об этом сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Внесенные в этот список иностранцы будут лишены возможности открывать банковские счета, распоряжаться средствами на них, в том числе переводить деньги. Также они не смогут покупать или продавать имущество – как движимое, так и недвижимое, управлять автомобилями и получать водительские права. Кроме того, такие граждане не могут официально вступать в брак и переезжать с места на место без разрешения МВД."В случае нарушения контролируемым лицом установленных ограничений и запретов будет принято решение о его депортации. Сама процедура высылки упрощена", - уточнил Володин.В течение прошлого года депутаты приняли 14 законов, которые направлены на совершенствование миграционной политики, и работа в этом направлении не останавливается. Более того, сейчас в работе находятся законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранцев в России.Володин отметил, что важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики и навести в ней порядок.Ранее депутат Государственной Думы России Константин Бахарев сообщал, что в течение этого года Госдума Российской Федерации примет около 20 законопроектов, касающихся миграционной сферы. Депутат отметил, что Россия открытая страна, которая не может совсем закрыться от трудовых мигрантов.Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года, ранее заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнениеСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, нелегальные мигранты, миграционная политика, мигранты, закон и право, новости, россия, общество