Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
Глава СПЧ предложил использовать вахтовый метод для трудовых мигрантов в России
© РИА Новости . Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", – сказал Фадеев на заседании Совета под председательством президента РФ Владимира Путина.
Фадеев также призвал создавать специальные центры обучения русскому языку для детей мигрантов.
"Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу", – добавил он.
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, по состоянию на начало учебного года более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.
Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.
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