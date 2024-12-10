https://crimea.ria.ru/20241210/migranty-v-rossii-dolzhny-rabotat-vakhtovym-metodom--glava-spch-1142531392.html

Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ

Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ

При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T16:39

2024-12-10T16:39

2024-12-10T16:39

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россия

владимир путин (политик)

валерий фадеев

общество

совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии

трудовые мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Фадеев также призвал создавать специальные центры обучения русскому языку для детей мигрантов."Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу", – добавил он.Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, по состоянию на начало учебного года более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), валерий фадеев, общество, совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, трудовые мигранты