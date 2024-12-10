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Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T16:39
2024-12-10T16:39
новости
россия
владимир путин (политик)
валерий фадеев
общество
совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии
трудовые мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Фадеев также призвал создавать специальные центры обучения русскому языку для детей мигрантов."Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу", – добавил он.Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, по состоянию на начало учебного года более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку
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РИА Новости Крым
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96
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новости, россия, владимир путин (политик), валерий фадеев, общество, совет по развитию гражданского общества и правам человека (спч) при президенте россии, трудовые мигранты
Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ

Глава СПЧ предложил использовать вахтовый метод для трудовых мигрантов в России

16:39 10.12.2024
 
© РИА Новости . Денис Гришкин / Перейти в фотобанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Денис Гришкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. При приглашении на работу мигрантов нужно руководствоваться вахтовым методом, заявил советник президента РФ, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Именно широкие круги родственников, которые приезжают с трудовым мигрантом, формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру. Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", – сказал Фадеев на заседании Совета под председательством президента РФ Владимира Путина.

Фадеев также призвал создавать специальные центры обучения русскому языку для детей мигрантов.
"Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу", – добавил он.
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, по состоянию на начало учебного года более 40% детей мигрантов в российских школах плохо владеют русским языком или вовсе его не знают.
Государственная дума России ранее приняла закон об ужесточении ответственности за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. До этого в России приняли закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.
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НовостиРоссияВладимир Путин (политик)Валерий ФадеевОбществоСовет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РоссииТрудовые мигранты
 
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