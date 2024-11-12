Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку
В России предлагают ограничить прием детей мигрантов в школы без знания русского языка
10:06 12.11.2024 (обновлено: 10:07 12.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы предлагают при приеме детей мигрантов в школы тестировать их на знание русского языка и проверять законность пребывания семей в России. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.
"Проектом постановления предлагается при зачислении в школы детей мигрантов предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также ввести запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка", - говорится в сообщении.
Законопроект по этой теме, а также ряд других изменений в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушения в сфере миграции, планируют рассмотреть в Госдуме 12 ноября. С учетом их принятия к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.
Предложения как по поводу трудовой миграции, так и семей, который приезжают с мигрантами, депутаты направят правительству страны.
Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих наказание для мигрантов и организаторов незаконной миграции.
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