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Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку
Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку
Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Вячеслава Володина. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T10:06
2024-11-12T10:07
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
нелегальные мигранты
мигранты
дети
образование в россии
школа
русский язык
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы предлагают при приеме детей мигрантов в школы тестировать их на знание русского языка и проверять законность пребывания семей в России. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.Законопроект по этой теме, а также ряд других изменений в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушения в сфере миграции, планируют рассмотреть в Госдуме 12 ноября. С учетом их принятия к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.Предложения как по поводу трудовой миграции, так и семей, который приезжают с мигрантами, депутаты направят правительству страны.Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих наказание для мигрантов и организаторов незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииИз России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевПринят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
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РИА Новости Крым
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россия, государственная дума рф, вячеслав володин, нелегальные мигранты, мигранты, дети, образование в россии, школа, русский язык, общество, новости
Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку

В России предлагают ограничить прием детей мигрантов в школы без знания русского языка

10:06 12.11.2024 (обновлено: 10:07 12.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы предлагают при приеме детей мигрантов в школы тестировать их на знание русского языка и проверять законность пребывания семей в России. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.
"Проектом постановления предлагается при зачислении в школы детей мигрантов предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также ввести запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка", - говорится в сообщении.
Законопроект по этой теме, а также ряд других изменений в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушения в сфере миграции, планируют рассмотреть в Госдуме 12 ноября. С учетом их принятия к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.
Предложения как по поводу трудовой миграции, так и семей, который приезжают с мигрантами, депутаты направят правительству страны.
Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих наказание для мигрантов и организаторов незаконной миграции.
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РоссияГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинНелегальные мигрантыМигрантыдетиОбразование в РоссииШколаРусский языкОбществоНовости
 
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