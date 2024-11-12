https://crimea.ria.ru/20241112/priem-detey-migrantov-v-shkoly-v-gosdume-predlagayut-usilit-proverku-1141782462.html

Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку

Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверку

Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Вячеслава Володина. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T10:06

2024-11-12T10:06

2024-11-12T10:07

россия

государственная дума рф

вячеслав володин

нелегальные мигранты

мигранты

дети

образование в россии

школа

русский язык

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы предлагают при приеме детей мигрантов в школы тестировать их на знание русского языка и проверять законность пребывания семей в России. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на председателя Вячеслава Володина.Законопроект по этой теме, а также ряд других изменений в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушения в сфере миграции, планируют рассмотреть в Госдуме 12 ноября. С учетом их принятия к концу года будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.Предложения как по поводу трудовой миграции, так и семей, который приезжают с мигрантами, депутаты направят правительству страны.Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих наказание для мигрантов и организаторов незаконной миграции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о мигрантах в РоссииИз России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевПринят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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