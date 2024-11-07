https://crimea.ria.ru/20241107/putin-vyskazalsya-o-migrantakh-v-rossii-1141696706.html

Путин высказался о мигрантах в России

Путин высказался о мигрантах в России - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Путин высказался о мигрантах в России

Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет думать прежде всего в интересах РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T22:51

2024-11-07T22:51

2024-11-07T22:51

владимир путин (политик)

россия

нелегальные мигранты

трудовые мигранты

мигранты

политика

общество

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/51/1115465155_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_6591d807f726518fd8e6f272a975fd75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет думать прежде всего в интересах своих граждан. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.При этом российский лидер подчеркнул, что в вопросе привлечения труда иностранных граждан власти должны думать прежде всего в интересах россиян."Мы (в вопросе привлечения мигрантов - ред.) думать должны прежде всего, конечно, об интересах граждан Российской Федерации. Это совершенно очевидная вещь", - сказал президент.Он подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать законы и соблюдать их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевГосдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантовПутин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

россия

валдай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мигранты, политика, общество, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости