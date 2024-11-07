https://crimea.ria.ru/20241107/putin-vyskazalsya-o-migrantakh-v-rossii-1141696706.html
Путин высказался о мигрантах в России
Путин высказался о мигрантах в России - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Путин высказался о мигрантах в России
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет думать прежде всего в интересах РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T22:51
2024-11-07T22:51
2024-11-07T22:51
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет думать прежде всего в интересах своих граждан. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.При этом российский лидер подчеркнул, что в вопросе привлечения труда иностранных граждан власти должны думать прежде всего в интересах россиян."Мы (в вопросе привлечения мигрантов - ред.) думать должны прежде всего, конечно, об интересах граждан Российской Федерации. Это совершенно очевидная вещь", - сказал президент.Он подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать законы и соблюдать их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевГосдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантовПутин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
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владимир путин (политик), россия, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мигранты, политика, общество, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости
Путин высказался о мигрантах в России
Мигранты должны жить в человеческих условиях и быть готовы соблюдать законы России – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет думать прежде всего в интересах своих граждан. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается людей, которые к нам приезжают, они тоже должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образования и так далее. Здесь тоже есть перекосы, я сейчас не буду вдаваться в детали, но над этим надо работать", - сказал Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что в вопросе привлечения труда иностранных граждан власти должны думать прежде всего в интересах россиян.
"Мы (в вопросе привлечения мигрантов - ред.) думать должны прежде всего, конечно, об интересах граждан Российской Федерации. Это совершенно очевидная вещь", - сказал президент.
Он подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать законы и соблюдать их.
"Первый этап, нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции, мы много раз об этом говорили. Знать наши законы. И не только знать все это, но и быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан", - убежден Владимир Путин.
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