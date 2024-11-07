Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о мигрантах в России - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241107/putin-vyskazalsya-o-migrantakh-v-rossii-1141696706.html
Путин высказался о мигрантах в России
Путин высказался о мигрантах в России - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Путин высказался о мигрантах в России
Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет думать прежде всего в интересах РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T22:51
2024-11-07T22:51
владимир путин (политик)
россия
нелегальные мигранты
трудовые мигранты
мигранты
политика
общество
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/51/1115465155_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_6591d807f726518fd8e6f272a975fd75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет думать прежде всего в интересах своих граждан. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.При этом российский лидер подчеркнул, что в вопросе привлечения труда иностранных граждан власти должны думать прежде всего в интересах россиян."Мы (в вопросе привлечения мигрантов - ред.) думать должны прежде всего, конечно, об интересах граждан Российской Федерации. Это совершенно очевидная вещь", - сказал президент.Он подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать законы и соблюдать их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – КолокольцевГосдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантовПутин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
россия
валдай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111546/51/1115465155_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_bc2d0798a507aad650bf8fa20043339e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мигранты, политика, общество, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости
Путин высказался о мигрантах в России

Мигранты должны жить в человеческих условиях и быть готовы соблюдать законы России – Путин

22:51 07.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов у работников на стройке в Новосибирске
Проверка документов у работников на стройке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мигранты тоже должны жить в человеческих условиях, пользоваться всеми благами, но Россия в вопросе привлечения иностранцев будет думать прежде всего в интересах своих граждан. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается людей, которые к нам приезжают, они тоже должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образования и так далее. Здесь тоже есть перекосы, я сейчас не буду вдаваться в детали, но над этим надо работать", - сказал Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что в вопросе привлечения труда иностранных граждан власти должны думать прежде всего в интересах россиян.
"Мы (в вопросе привлечения мигрантов - ред.) думать должны прежде всего, конечно, об интересах граждан Российской Федерации. Это совершенно очевидная вещь", - сказал президент.
Он подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать законы и соблюдать их.
"Первый этап, нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции, мы много раз об этом говорили. Знать наши законы. И не только знать все это, но и быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан", - убежден Владимир Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев
Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов
Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
 
Владимир Путин (политик)РоссияНелегальные мигрантыТрудовые мигрантыМигрантыПолитикаОбществоВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
23:58Главные новости Крыма: 7 ноября
23:55Путин назвал колоссальны потери ВСУ в Курской области
23:41Где должна проходить граница Украины – ответ Путина
23:21Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении
23:14Люди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин
23:12Зачем нужен Договор о стратегическом партнерстве с КНДР - ответ Путина
23:08Трамп оценил вероятность разговора с Путиным
22:51Путин высказался о мигрантах в России
22:40В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети
22:31США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп
22:22Главное за день: 7 ноября
22:08Слова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – Путин
22:04Путин назвал главную проблему в отношениях России и Европы
21:53"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой
21:51Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое
21:41Интернет должен подчиняться национальному законодательству
21:31Когда Россия вынуждена применять силу – ответ Путина
21:22Путин обозначил главную миссию России
Лента новостейМолния