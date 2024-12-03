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Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
Правительство создаст отдельную программу подготовки специалистов по протезированию, чтобы максимально облегчить реабилитацию раненых бойцов спецоперации... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T17:22
2024-12-03T17:22
2024-12-03T17:23
владимир путин (политик)
россия
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протезирование
герои сво
участники сво
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство создаст отдельную программу подготовки специалистов по протезированию, чтобы максимально облегчить реабилитацию раненых бойцов спецоперации. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими, проходящими реабилитацию в Центре травматологии и ортопедии имени Пирогова в Москве.Один из бойцов в разговоре с главой государства отметил, что сфера протезирования и реабилитации очень слабо развита в отдаленных регионах. По его словам, получить такой вид помощи на высоком уровне можно только в Москве. При этом протезы, которые получают военные, необходимо регулярно ремонтировать и обновлять.Президент также подчеркнул, что государство должно сделать все для обеспечения реализации планов бойцов, получивших ранения.Президент России Владимир Путин во вторник посетил Центр инновационных технологий и ортопедии, где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО. Ранее глава государства осмотрел производство протезов верхних и нижних конечностей. Кроме того, президенту показали примерочные, где осуществляется "подгонка" протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном СтаростинымПолучившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплатуВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
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владимир путин (политик), россия, общество, протезирование, герои сво, участники сво, здравоохранение в россии, новости
Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
Путин поручил создать программу подготовки специалистов по протезированию раненых бойцов
17:22 03.12.2024 (обновлено: 17:23 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство создаст отдельную программу подготовки специалистов по протезированию, чтобы максимально облегчить реабилитацию раненых бойцов спецоперации. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими, проходящими реабилитацию в Центре травматологии и ортопедии имени Пирогова в Москве.
Один из бойцов в разговоре с главой государства отметил, что сфера протезирования и реабилитации очень слабо развита в отдаленных регионах. По его словам, получить такой вид помощи на высоком уровне можно только в Москве. При этом протезы, которые получают военные, необходимо регулярно ремонтировать и обновлять.
"У нас сейчас таких компаний 240. В принципе, работают тысячи людей, специалистов много, но недостаточно. Их катастрофически не хватает. Поэтому сделаем программу подготовки и, конечно, будем тиражировать лучшие практики по всей стране. Будем делать обязательно", - сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что государство должно сделать все для обеспечения реализации планов бойцов, получивших ранения.
"Одна из важнейших моих личных задач – чтобы вы чувствовали себя на коне. Несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые возникают", - добавил российский лидер.
Президент России Владимир Путин во вторник посетил Центр инновационных технологий и ортопедии, где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО.
Ранее глава государства осмотрел производство протезов верхних и нижних конечностей. Кроме того, президенту показали примерочные, где осуществляется "подгонка" протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.
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