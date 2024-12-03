Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241203/putin-poruchil-sozdat-programmu-podgotovki-protezistov-dlya-boytsov-svo-1142345519.html
Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
Правительство создаст отдельную программу подготовки специалистов по протезированию, чтобы максимально облегчить реабилитацию раненых бойцов спецоперации... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T17:22
2024-12-03T17:23
владимир путин (политик)
россия
общество
протезирование
герои сво
участники сво
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142345385_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_a0dfc8d7691f6914b39934e47b6b34ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство создаст отдельную программу подготовки специалистов по протезированию, чтобы максимально облегчить реабилитацию раненых бойцов спецоперации. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими, проходящими реабилитацию в Центре травматологии и ортопедии имени Пирогова в Москве.Один из бойцов в разговоре с главой государства отметил, что сфера протезирования и реабилитации очень слабо развита в отдаленных регионах. По его словам, получить такой вид помощи на высоком уровне можно только в Москве. При этом протезы, которые получают военные, необходимо регулярно ремонтировать и обновлять.Президент также подчеркнул, что государство должно сделать все для обеспечения реализации планов бойцов, получивших ранения.Президент России Владимир Путин во вторник посетил Центр инновационных технологий и ортопедии, где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО. Ранее глава государства осмотрел производство протезов верхних и нижних конечностей. Кроме того, президенту показали примерочные, где осуществляется "подгонка" протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном СтаростинымПолучившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплатуВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142345385_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_a989ca666f7afda3e63b04475708efc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, общество, протезирование, герои сво, участники сво, здравоохранение в россии, новости
Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО

Путин поручил создать программу подготовки специалистов по протезированию раненых бойцов

17:22 03.12.2024 (обновлено: 17:23 03.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова
Президент Владимир Путин посетил центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство создаст отдельную программу подготовки специалистов по протезированию, чтобы максимально облегчить реабилитацию раненых бойцов спецоперации. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими, проходящими реабилитацию в Центре травматологии и ортопедии имени Пирогова в Москве.
Один из бойцов в разговоре с главой государства отметил, что сфера протезирования и реабилитации очень слабо развита в отдаленных регионах. По его словам, получить такой вид помощи на высоком уровне можно только в Москве. При этом протезы, которые получают военные, необходимо регулярно ремонтировать и обновлять.
"У нас сейчас таких компаний 240. В принципе, работают тысячи людей, специалистов много, но недостаточно. Их катастрофически не хватает. Поэтому сделаем программу подготовки и, конечно, будем тиражировать лучшие практики по всей стране. Будем делать обязательно", - сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что государство должно сделать все для обеспечения реализации планов бойцов, получивших ранения.
"Одна из важнейших моих личных задач – чтобы вы чувствовали себя на коне. Несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые возникают", - добавил российский лидер.
Президент России Владимир Путин во вторник посетил Центр инновационных технологий и ортопедии, где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО.
Ранее глава государства осмотрел производство протезов верхних и нижних конечностей. Кроме того, президенту показали примерочные, где осуществляется "подгонка" протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату
Выплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ
 
Владимир Путин (политик)РоссияОбществоПротезированиеГерои СВОУчастники СВОЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства поражения
17:47ВСУ ударили по многоэтажке на Херсонщине – тяжело ранена женщина
17:33Военное положение введено в Южной Корее
17:22Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО
17:15Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS
17:04Двое детей-инвалидов умерли от инфекции в Волгоградской области
16:48На Украине назначили главу нового Министерства национального единства
16:41РФ и Белоруссия планируют реализовать 20 проектов на 74 млрд рублей
16:23Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности
16:05Когда и где в России можно будет получить вакцину от рака
15:56Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады
15:31К Земле летят крупные астероиды: есть ли реальная опасность
15:10Преступлениям неонацистов на Украине никогда не будет оправдания – Путин
14:55Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
14:38Угрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовиться
14:30Бои в Курской области – названы потери ВСУ за сутки
14:15В Крыму ветераны-инвалиды СВО получат машины с ручным приводом
13:49ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму
13:42В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО
13:34Какие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФ
Лента новостейМолния