https://crimea.ria.ru/20241203/putin-poruchil-sozdat-programmu-podgotovki-protezistov-dlya-boytsov-svo-1142345519.html

Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО

Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Путин поручил создать программу подготовки протезистов для бойцов СВО

Правительство создаст отдельную программу подготовки специалистов по протезированию, чтобы максимально облегчить реабилитацию раненых бойцов спецоперации... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T17:22

2024-12-03T17:22

2024-12-03T17:23

владимир путин (политик)

россия

общество

протезирование

герои сво

участники сво

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство создаст отдельную программу подготовки специалистов по протезированию, чтобы максимально облегчить реабилитацию раненых бойцов спецоперации. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими, проходящими реабилитацию в Центре травматологии и ортопедии имени Пирогова в Москве.Один из бойцов в разговоре с главой государства отметил, что сфера протезирования и реабилитации очень слабо развита в отдаленных регионах. По его словам, получить такой вид помощи на высоком уровне можно только в Москве. При этом протезы, которые получают военные, необходимо регулярно ремонтировать и обновлять.Президент также подчеркнул, что государство должно сделать все для обеспечения реализации планов бойцов, получивших ранения.Президент России Владимир Путин во вторник посетил Центр инновационных технологий и ортопедии, где производятся протезы и проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне СВО. Ранее глава государства осмотрел производство протезов верхних и нижних конечностей. Кроме того, президенту показали примерочные, где осуществляется "подгонка" протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном СтаростинымПолучившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплатуВыплаты военным пересмотрят в зависимости от тяжести ранений - указ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, общество, протезирование, герои сво, участники сво, здравоохранение в россии, новости