"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма

"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма - РИА Новости Крым, 23.12.2025

"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма

Власти Крыма считают туристический налог избыточной административной мерой для местного бизнеса, поэтому вводить его в регионе пока не планируется. Об этом... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T10:48

2025-12-23T10:48

2025-12-23T12:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма считают туристический налог избыточной административной мерой для местного бизнеса, поэтому вводить его в регионе пока не планируется. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам главы республики, нет смысла вводить в Крыму туристический налог, поскольку потенциальный доход от него будет сопоставим с суммой, которая будет затрачена на администрирование данного вида платежа.Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года туристический налог для гостиничного бизнеса будет введен в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. За счет доходов от этого сбора власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, что позволит развивать туристическую инфраструктуру.Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию.Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%, сообщал ранее глава Крыма. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55% – АксеновКрым готов к приему 10 миллионов туристов – властиВ Сочи утвердили туристический налог с 1 января

