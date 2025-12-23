Рейтинг@Mail.ru
"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма - РИА Новости Крым, 23.12.2025
"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма
"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма - РИА Новости Крым, 23.12.2025
"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма
Власти Крыма считают туристический налог избыточной административной мерой для местного бизнеса, поэтому вводить его в регионе пока не планируется. Об этом... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма считают туристический налог избыточной административной мерой для местного бизнеса, поэтому вводить его в регионе пока не планируется. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам главы республики, нет смысла вводить в Крыму туристический налог, поскольку потенциальный доход от него будет сопоставим с суммой, которая будет затрачена на администрирование данного вида платежа.Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года туристический налог для гостиничного бизнеса будет введен в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. За счет доходов от этого сбора власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, что позволит развивать туристическую инфраструктуру.Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию.Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%, сообщал ранее глава Крыма.
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, сергей аксенов, крым курортный, введение курортного сбора в крыму, туризм в крыму, отдых в крыму, интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"
"Овчинка выделки не стоит": Аксенов о туристическом налоге для Крыма

В Крыму пока не планируют вводить туристический налог – Аксенов

10:48 23.12.2025 (обновлено: 12:13 23.12.2025)
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкТуристы у водопада Джур-Джур в Крыму
Туристы у водопада Джур-Джур в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма считают туристический налог избыточной административной мерой для местного бизнеса, поэтому вводить его в регионе пока не планируется. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"С точки зрения новых налогов (для турбизнеса – ред.) никаких изменений не планируется, вводить мы ничего не будем. Мы курортный сбор не вводили, считая, что это избыточная административная мера. И денег мы там относительно немного получим. Считаю, что не стоит овчинка выделки, только людей побеспокоим", - сказал Аксенов.
По словам главы республики, нет смысла вводить в Крыму туристический налог, поскольку потенциальный доход от него будет сопоставим с суммой, которая будет затрачена на администрирование данного вида платежа.
Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года туристический налог для гостиничного бизнеса будет введен в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. За счет доходов от этого сбора власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, что позволит развивать туристическую инфраструктуру.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию.
Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55%, на Рождество – порядка 40%, сообщал ранее глава Крыма.
