Рейтинг@Mail.ru
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241031/v-sochi-utverdili-turisticheskiy-nalog-s-1-yanvarya-1141518596.html
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
С 1 января в санаториях, отелях и гостевых домах Сочи начнут включать туристический налог в стоимость проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T19:51
2024-10-31T19:51
сочи
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
туризм
новости
отдых
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/14/1120607547_0:332:2730:1868_1920x0_80_0_0_d4d610595c9998c48856af7df54f00b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С 1 января в санаториях, отелях и гостевых домах Сочи начнут включать туристический налог в стоимость проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Решение принято депутатами городского собрания Сочи.По словам главы города Андрея Прошунина, за семь лет федерального эксперимента по взиманию курортного сбора в Сочи собрано более 1,7 млрд рублей."Уверен, туристический налог окажется не менее эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет. В отличие от курортного сбора туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей города", – отметил Прошунин.От оплаты туристического налога освобождены жители Сочи, имеющие постоянную регистрацию. Также Федеральным законом предусмотрены восемь категорий лиц, которые освобождаются от уплаты туристического налога, добавили в пресс-службе.В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания спецоперации, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаПутин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/14/1120607547_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bb28293ca0a7413c2eddae6a0667eaf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), туризм, новости, отдых, экономика
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января

В Сочи утвердили туристический налог на 2025 год

19:51 31.10.2024
 
© РИА Новости . Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С 1 января в санаториях, отелях и гостевых домах Сочи начнут включать туристический налог в стоимость проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Решение принято депутатами городского собрания Сочи.
"С 1 января санатории, отели и гостевые дома Сочи, входящие в федеральный реестр классифицированных средств размещения, начнут включать налог в стоимость проживания. Налоговая ставка установлена в размере 1% от налогооблагаемой базы", - говорится в сообщении.
По словам главы города Андрея Прошунина, за семь лет федерального эксперимента по взиманию курортного сбора в Сочи собрано более 1,7 млрд рублей.
"Уверен, туристический налог окажется не менее эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет. В отличие от курортного сбора туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей города", – отметил Прошунин.
От оплаты туристического налога освобождены жители Сочи, имеющие постоянную регистрацию. Также Федеральным законом предусмотрены восемь категорий лиц, которые освобождаются от уплаты туристического налога, добавили в пресс-службе.
В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания спецоперации, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.
Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать
Цены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезона
Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
 
СочиНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)ТуризмНовостиОтдыхЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
19:37Народ Болгарии не даст снести памятник "Алеша" – общественник
19:32В Крыму автобус насмерть сбил пешехода
19:27Воевал мужественно: в Севастополе простились с героем СВО
19:19Хорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы
18:37Законный майнинг и переводы без комиссий: что ждет россиян в ноябре
18:30Крупнейшая DDoS-атака на Генбанк - что известно
18:09В Крыму пособники СБУ получили сроки за покушение на убийство
17:56В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД
17:45Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек
17:31В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор
17:22Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
17:06Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
16:44В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана
16:29Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
16:02Крымский мост сейчас: очередь удвоилась
15:48Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного водителя
15:36Крымчанам рассказали, что важно знать при открытии бизнеса
15:34Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену
15:17"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт
Лента новостейМолния