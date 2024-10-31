https://crimea.ria.ru/20241031/v-sochi-utverdili-turisticheskiy-nalog-s-1-yanvarya-1141518596.html

В Сочи утвердили туристический налог с 1 января

В Сочи утвердили туристический налог с 1 января - РИА Новости Крым, 31.10.2024

В Сочи утвердили туристический налог с 1 января

С 1 января в санаториях, отелях и гостевых домах Сочи начнут включать туристический налог в стоимость проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T19:51

2024-10-31T19:51

2024-10-31T19:51

сочи

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

туризм

новости

отдых

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/14/1120607547_0:332:2730:1868_1920x0_80_0_0_d4d610595c9998c48856af7df54f00b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С 1 января в санаториях, отелях и гостевых домах Сочи начнут включать туристический налог в стоимость проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Решение принято депутатами городского собрания Сочи.По словам главы города Андрея Прошунина, за семь лет федерального эксперимента по взиманию курортного сбора в Сочи собрано более 1,7 млрд рублей."Уверен, туристический налог окажется не менее эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет. В отличие от курортного сбора туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей города", – отметил Прошунин.От оплаты туристического налога освобождены жители Сочи, имеющие постоянную регистрацию. Также Федеральным законом предусмотрены восемь категорий лиц, которые освобождаются от уплаты туристического налога, добавили в пресс-службе.В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания спецоперации, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаПутин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), туризм, новости, отдых, экономика