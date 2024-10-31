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В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
С 1 января в санаториях, отелях и гостевых домах Сочи начнут включать туристический налог в стоимость проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T19:51
2024-10-31T19:51
2024-10-31T19:51
сочи
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
туризм
новости
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С 1 января в санаториях, отелях и гостевых домах Сочи начнут включать туристический налог в стоимость проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Решение принято депутатами городского собрания Сочи.По словам главы города Андрея Прошунина, за семь лет федерального эксперимента по взиманию курортного сбора в Сочи собрано более 1,7 млрд рублей."Уверен, туристический налог окажется не менее эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет. В отличие от курортного сбора туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей города", – отметил Прошунин.От оплаты туристического налога освобождены жители Сочи, имеющие постоянную регистрацию. Также Федеральным законом предусмотрены восемь категорий лиц, которые освобождаются от уплаты туристического налога, добавили в пресс-службе.В Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания спецоперации, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаПутин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, налоги, федеральная налоговая служба (фнс), туризм, новости, отдых, экономика
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
В Сочи утвердили туристический налог на 2025 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. С 1 января в санаториях, отелях и гостевых домах Сочи начнут включать туристический налог в стоимость проживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Решение принято депутатами городского собрания Сочи.
"С 1 января санатории, отели и гостевые дома Сочи, входящие в федеральный реестр классифицированных средств размещения, начнут включать налог в стоимость проживания. Налоговая ставка установлена в размере 1% от налогооблагаемой базы", - говорится в сообщении.
По словам главы города Андрея Прошунина, за семь лет федерального эксперимента по взиманию курортного сбора в Сочи собрано более 1,7 млрд рублей.
"Уверен, туристический налог окажется не менее эффективным инструментом привлечения средств в муниципальный бюджет. В отличие от курортного сбора туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты в зависимости от потребностей жителей города", – отметил Прошунин.
От оплаты туристического налога освобождены жители Сочи, имеющие постоянную регистрацию. Также Федеральным законом предусмотрены восемь категорий лиц, которые освобождаются от уплаты туристического налога, добавили в пресс-службе.
В Крыму не планируют
вводить туристический налог до окончания спецоперации, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.
Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.
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