https://crimea.ria.ru/20240123/eksperiment-po-legalizatsii-gostevykh-domov-v-krymu--chego-zhdat-1134394047.html

Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать

Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать

В Крыму поддержали эксперимент по правовому регулированию деятельности гостевых домов. При этом предложено внести ряд поправок, касающихся участников... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T11:23

2024-01-23T11:23

2024-01-23T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали эксперимент по правовому регулированию деятельности гостевых домов. При этом предложено внести ряд поправок, касающихся участников эксперимента. Об этом сообщили в минкурортов республики со ссылкой на министра Вадима Волченко."Вопрос легального функционирования гостевых домов для Республики Крым является актуальным и требует скорейшей нормативно-правовой регламентации, инициатива законопроекта Крымом поддерживается", – сказал Волченко в ходе выступления на заседании комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.При этом возможность участвовать в мероприятиях, по мнению министра, следует предоставить объектам, права на которые были зарегистрированы до вступления законопроекта в силу. А строительство новых гостевых домов должно регулироваться действующими градостроительными нормами."Также обсуждается вопрос, должен ли быть владелец зарегистрированным по месту расположения гостевого дома на территории Крыма, чтобы налоги оставались в бюджете региона, – добавил министр. – Много споров по количеству номеров и метражу. Считаем, что разработку таких норм можно отдать регионам".По мнению автора законопроекта, депутата Государственной Думы Натальи Костенко, регулирование работы гостевых домов поможет туристам выбирать безопасный отдых и повысит комфорт пребывания в туристических местах.В свою очередь замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что для эксперимента, который планируется пока ввести на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя, будет предусмотрен переходный период.В Крыму, по данным минкурортов, насчитывается около девяти тысяч гостевых домов. Их легализация позволит увеличить номерной фонд на 140 тысяч койко-мест.В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который легализует понятие "гостевой дом". В рамках эксперимента, который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года, все гостевые дома должны зарегистрировать в специальном реестре Минэкономразвития и получить уникальный номер. Без него реклама своих услуг для них будет запрещена.Читайте также на РИА Новости Крым:В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублейЛегализация гостевых домов: эксперт о перспективах экспериментаЭксперт усомнилась в необходимости легализации гостевых домов в РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, гостевые дома, вадим волченко, минкурортов крыма, новости крыма, наталья костенко, государственная дума рф, крым, краснодарский край, севастополь