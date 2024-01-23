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Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать
Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать
В Крыму поддержали эксперимент по правовому регулированию деятельности гостевых домов. При этом предложено внести ряд поправок, касающихся участников... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T11:23
2024-01-23T11:23
2024-01-23T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали эксперимент по правовому регулированию деятельности гостевых домов. При этом предложено внести ряд поправок, касающихся участников эксперимента. Об этом сообщили в минкурортов республики со ссылкой на министра Вадима Волченко."Вопрос легального функционирования гостевых домов для Республики Крым является актуальным и требует скорейшей нормативно-правовой регламентации, инициатива законопроекта Крымом поддерживается", – сказал Волченко в ходе выступления на заседании комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.При этом возможность участвовать в мероприятиях, по мнению министра, следует предоставить объектам, права на которые были зарегистрированы до вступления законопроекта в силу. А строительство новых гостевых домов должно регулироваться действующими градостроительными нормами."Также обсуждается вопрос, должен ли быть владелец зарегистрированным по месту расположения гостевого дома на территории Крыма, чтобы налоги оставались в бюджете региона, – добавил министр. – Много споров по количеству номеров и метражу. Считаем, что разработку таких норм можно отдать регионам".По мнению автора законопроекта, депутата Государственной Думы Натальи Костенко, регулирование работы гостевых домов поможет туристам выбирать безопасный отдых и повысит комфорт пребывания в туристических местах.В свою очередь замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что для эксперимента, который планируется пока ввести на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя, будет предусмотрен переходный период.В Крыму, по данным минкурортов, насчитывается около девяти тысяч гостевых домов. Их легализация позволит увеличить номерной фонд на 140 тысяч койко-мест.В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который легализует понятие "гостевой дом". В рамках эксперимента, который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года, все гостевые дома должны зарегистрировать в специальном реестре Минэкономразвития и получить уникальный номер. Без него реклама своих услуг для них будет запрещена.Читайте также на РИА Новости Крым:В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублейЛегализация гостевых домов: эксперт о перспективах экспериментаЭксперт усомнилась в необходимости легализации гостевых домов в РФ
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туризм в крыму, гостевые дома, вадим волченко, минкурортов крыма, новости крыма, наталья костенко, государственная дума рф, крым, краснодарский край, севастополь
Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать
Крым станет участником эксперимента по регулированию деятельности гостевых домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали эксперимент по правовому регулированию деятельности гостевых домов. При этом предложено внести ряд поправок, касающихся участников эксперимента. Об этом сообщили в минкурортов республики со ссылкой на министра Вадима Волченко.
"Вопрос легального функционирования гостевых домов для Республики Крым является актуальным и требует скорейшей нормативно-правовой регламентации, инициатива законопроекта Крымом поддерживается", – сказал Волченко в ходе выступления на заседании комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
При этом возможность участвовать в мероприятиях, по мнению министра, следует предоставить объектам, права на которые были зарегистрированы до вступления законопроекта в силу. А строительство новых гостевых домов должно регулироваться действующими градостроительными нормами.
"Также обсуждается вопрос, должен ли быть владелец зарегистрированным по месту расположения гостевого дома на территории Крыма, чтобы налоги оставались в бюджете региона, – добавил министр. – Много споров по количеству номеров и метражу. Считаем, что разработку таких норм можно отдать регионам".
Министр курортов и туризма Крыма акцентировал, что после добровольной регистрации гостевых домов в едином реестре их владельцам станут доступны программы льготного кредитования, услуги по классификации и участие в государственных программах поддержки.
По мнению автора законопроекта, депутата Государственной Думы Натальи Костенко, регулирование работы гостевых домов поможет туристам выбирать безопасный отдых и повысит комфорт пребывания в туристических местах.
В свою очередь замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что для эксперимента, который планируется пока ввести на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя, будет предусмотрен переходный период.
В Крыму, по данным минкурортов, насчитывается около девяти тысяч гостевых домов. Их легализация позволит увеличить номерной фонд на 140 тысяч койко-мест.
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект
, который легализует понятие "гостевой дом". В рамках эксперимента, который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года, все гостевые дома должны зарегистрировать в специальном реестре Минэкономразвития и получить уникальный номер. Без него реклама своих услуг для них будет запрещена.
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