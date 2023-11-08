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В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей
В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей - РИА Новости Крым, 08.11.2023
В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей
На создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах России планируется вложить один триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T19:13
2023-11-08T19:13
2023-11-08T19:13
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крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах России планируется вложить один триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России по итогам совещания вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина.Масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал" предполагает создание курортов на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях. Его цель – обеспечить не менее 140 млн внутренних туристических поездок, отмечают в правительстве.Дмитрий Чернышенко напомнил, что создать в России до 2035 года новые морские курорты, способные принять до 10 млн человек ежегодно, поручил президент РФ Владимир Путин. И сегодня уже сформированы предложения по 10 инвестпроектам для создания таких курортов в семи регионах страны, в том числе в Крыму.По его словам, четыре из 10 проектов – на Юге России. Среди них "Золотые пески" и "Семейные курорты. Крымская Ривьера" в Республике Крым, на Черном море. А также курорт "Приморск" на Азовском море в Запорожской области, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период>>Все они могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории, отметил Чернышенко.Ожидается, что после реализации проектов будет создано более 61 тысячи новых рабочих мест. По мнению Марата Хуснуллина, это даст толчок развитию городов и регионов, поскольку появление новых курортов стимулирует развитие социальной инфраструктуры, и яркий пример тому – Сочи с его горнолыжными курортами.Реализация намеченных амбициозных планов обеспечит регионы новыми местами для отдыха туристов с современной инфраструктурой. При этом необходимо заниматься как крупными туристическими проектами, которые сегодня рассматриваются, так и более мелкими, "чтобы они появлялись по всей стране", подчеркнул вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейКак идет строительство туристического кластера "Черноморский"Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым
https://crimea.ria.ru/20231023/novye-kurorty-rossii-gde-nedorogo-otdokhnut-krymchanam-1132251643.html
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россия, крым, дмитрий чернышенко, марат хуснуллин, туризм в крыму, внутренний туризм, крым курортный, отдых, отдых в крыму, общество, инвестиции, новости
В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей
В новые круглогодичные курорты в России и Крыма вложат один триллион рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах России планируется вложить один триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России по итогам совещания вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина.
Масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал" предполагает создание курортов на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях. Его цель – обеспечить не менее 140 млн внутренних туристических поездок, отмечают в правительстве.
Дмитрий Чернышенко напомнил, что создать в России до 2035 года новые морские курорты, способные принять до 10 млн человек ежегодно
, поручил президент РФ Владимир Путин. И сегодня уже сформированы предложения по 10 инвестпроектам для создания таких курортов в семи регионах страны, в том числе в Крыму.
"Объем инвестиций прогнозно составит более 1 трлн рублей, преимущественно это внебюджетные средства… на каждый вложенный рубль федеральных средств – более 10 рублей внебюджетных инвестиций", – сказал Чернышенко.
По его словам, четыре из 10 проектов – на Юге России. Среди них "Золотые пески" и "Семейные курорты. Крымская Ривьера" в Республике Крым, на Черном море. А также курорт "Приморск" на Азовском море в Запорожской области, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.
Все они могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории, отметил Чернышенко.
Ожидается, что после реализации проектов будет создано более 61 тысячи новых рабочих мест. По мнению Марата Хуснуллина, это даст толчок развитию городов и регионов, поскольку появление новых курортов стимулирует развитие социальной инфраструктуры, и яркий пример тому – Сочи с его горнолыжными курортами.
Реализация намеченных амбициозных планов обеспечит регионы новыми местами для отдыха туристов с современной инфраструктурой. При этом необходимо заниматься как крупными туристическими проектами, которые сегодня рассматриваются, так и более мелкими, "чтобы они появлялись по всей стране", подчеркнул вице-премьер.
"Для этого важно работать над наращиванием градостроительного потенциала территорий, в том числе для строительства туристических объектов и сопутствующей инфраструктуры. Также важно провести анализ дорожной инфраструктуры и включить подъездные пути к местам туризма в опорную сеть", – сказал Хуснуллин.
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