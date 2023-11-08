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В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей

В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей - РИА Новости Крым, 08.11.2023

В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей

На создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах России планируется вложить один триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T19:13

2023-11-08T19:13

2023-11-08T19:13

туризм

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дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На создание круглогодичных морских курортов в Крыму и других регионах России планируется вложить один триллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России по итогам совещания вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина.Масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал" предполагает создание курортов на Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Японском морях. Его цель – обеспечить не менее 140 млн внутренних туристических поездок, отмечают в правительстве.Дмитрий Чернышенко напомнил, что создать в России до 2035 года новые морские курорты, способные принять до 10 млн человек ежегодно, поручил президент РФ Владимир Путин. И сегодня уже сформированы предложения по 10 инвестпроектам для создания таких курортов в семи регионах страны, в том числе в Крыму.По его словам, четыре из 10 проектов – на Юге России. Среди них "Золотые пески" и "Семейные курорты. Крымская Ривьера" в Республике Крым, на Черном море. А также курорт "Приморск" на Азовском море в Запорожской области, и мегапроект "Новая Анапа" в Краснодарском крае.Что поможет туристической отрасли Крыма в осенне-зимний период>>Все они могут быть интегрированы в общую программу развития данной макротерритории, отметил Чернышенко.Ожидается, что после реализации проектов будет создано более 61 тысячи новых рабочих мест. По мнению Марата Хуснуллина, это даст толчок развитию городов и регионов, поскольку появление новых курортов стимулирует развитие социальной инфраструктуры, и яркий пример тому – Сочи с его горнолыжными курортами.Реализация намеченных амбициозных планов обеспечит регионы новыми местами для отдыха туристов с современной инфраструктурой. При этом необходимо заниматься как крупными туристическими проектами, которые сегодня рассматриваются, так и более мелкими, "чтобы они появлялись по всей стране", подчеркнул вице-премьер.Читайте также на РИА Новости Крым:В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублейКак идет строительство туристического кластера "Черноморский"Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым

https://crimea.ria.ru/20231023/novye-kurorty-rossii-gde-nedorogo-otdokhnut-krymchanam-1132251643.html

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