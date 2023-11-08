https://crimea.ria.ru/20231108/aksenov-predlozhil-subsidirovat-bilety-v-krym-1132643781.html

Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым

Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым

Нивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение выразил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T11:56

2023-11-08T11:56

2023-11-08T11:56

сергей аксенов

крым

отдых в крыму

туризм в крыму

крым курортный

логистика

мнения

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_286:129:1280:688_1920x0_80_0_0_759fd1687afc98de6a3779c49607cb2b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Нивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение выразил глава региона Сергей Аксенов.В Крыму уже сейчас увеличено количество поездов и вагонов, ускорены досмотровые процедуры на Крымском мосту, существует возможность использования сухопутного маршрута, на протяжении которого идет масштабная модернизация дорожной инфраструктуры, напомнил глава республики. При этом, по его словам, полностью снять логистическую проблему можно будет только после возобновления работы аэропорта Симферополя, ежегодно принимавшего более 5 млн пассажиров.Ранее Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. По словам главы региона, это позволит меньше зависеть от Крымского моста. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пустят дополнительные поезда на Новый годКрым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога - БалицкийЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, логистика, мнения, новости крыма