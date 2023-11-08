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Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым
Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым
Нивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение выразил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T11:56
2023-11-08T11:56
2023-11-08T11:56
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Нивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение выразил глава региона Сергей Аксенов.В Крыму уже сейчас увеличено количество поездов и вагонов, ускорены досмотровые процедуры на Крымском мосту, существует возможность использования сухопутного маршрута, на протяжении которого идет масштабная модернизация дорожной инфраструктуры, напомнил глава республики. При этом, по его словам, полностью снять логистическую проблему можно будет только после возобновления работы аэропорта Симферополя, ежегодно принимавшего более 5 млн пассажиров.Ранее Аксенов поддержал идею строительства железной дороги на полуостров через новые регионы России. По словам главы региона, это позволит меньше зависеть от Крымского моста. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым пустят дополнительные поезда на Новый годКрым и Ростов-на-Дону свяжет четырехполосная дорога - БалицкийЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым
Аксенов предложил снижать цены на билеты в Крым за счет государственных субсидий