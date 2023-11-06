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Крым и Ростов-на Дону свяжет новая железная дорога - Балицкий - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Крым и Ростов-на Дону свяжет новая железная дорога - Балицкий
Крым и Ростов-на Дону свяжет новая железная дорога - Балицкий - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Крым и Ростов-на Дону свяжет новая железная дорога - Балицкий
Специалисты приступили к строительству железнодорожной ветки от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T09:44
2023-11-06T09:44
запорожская область
евгений балицкий
крым
ростов-на-дону
железная дорога
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Специалисты приступили к строительству железнодорожной ветки от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Запорожской области Евгения Балицкого.По его словам, рельсовый путь, который соединит два российских региона, пройдет, в том числе, через территорию Запорожья.Второй проект, строительство которого уже началось со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По мнению Балицкого, это обезопасит поезда от обстрелов ВСУ - существующие пути, проходящие вдоль города Пологи на Волноваху, попадают в зону обстрелов. Кроме того? старая ветка устарела."Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", - сказал глава Запорожской области.Ранее Балицкий анонсировал запуск паромного пассажирского сообщения между Запорожской областью и Крымом. Планировалось, что до конца этого года между регионами также будут курсировать пассажирские теплоходы на подводных крыльях "Комета". Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и газификация: Путин провел встречу с БалицкимНа Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источниковЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
https://crimea.ria.ru/20231026/doroga-k-moryu-kak-khodyat-poezda-v-krym-i-chto-predlagayut-v-puti-1132341958.html
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запорожская область, евгений балицкий, крым, ростов-на-дону, железная дорога, логистика, новости
Крым и Ростов-на Дону свяжет новая железная дорога - Балицкий

Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги между Крымом и Ростовом

09:44 06.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСимферопольский железнодорожный вокзал. Подготовка к запуску поездов по Крымскому мосту.
Симферопольский железнодорожный вокзал. Подготовка к запуску поездов по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Специалисты приступили к строительству железнодорожной ветки от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Запорожской области Евгения Балицкого.
По его словам, рельсовый путь, который соединит два российских региона, пройдет, в том числе, через территорию Запорожья.
Второй проект, строительство которого уже началось со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По мнению Балицкого, это обезопасит поезда от обстрелов ВСУ - существующие пути, проходящие вдоль города Пологи на Волноваху, попадают в зону обстрелов. Кроме того? старая ветка устарела.
"Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", - сказал глава Запорожской области.
Ранее Балицкий анонсировал запуск паромного пассажирского сообщения между Запорожской областью и Крымом. Планировалось, что до конца этого года между регионами также будут курсировать пассажирские теплоходы на подводных крыльях "Комета".
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