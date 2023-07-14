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На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников
На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников - РИА Новости Крым, 14.07.2023
На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников
Решить проблему водоснабжения в нескольких районах Запорожской области необходимо комплексно, в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T21:14
2023-07-14T21:14
2023-07-14T21:14
запорожская область
евгений балицкий
общество
новые регионы россии
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Решить проблему водоснабжения в нескольких районах Запорожской области необходимо комплексно, в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, областная администрация создала при министерстве агропромышленного комплекса рабочую группу по вопросу обеспечения водой Бердянска и четырех районов: Акимовского, Мелитопольского, Приазовского и Приморского, где ситуация с водоснабжением до сих пор сложная.Для подпитки водой Бердянска намерены использовать собственные источники, а также полученные на Луначарском месторождении три новых источника, отметил он. Кроме того, запланировано строительство водовода протяженностью 15 км, который обеспечит подачу 20 кубометров воды в сутки.Ранее Балицкий сообщил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра после разрушения Каховской ГЭС. Ночью 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. В результате была разрушена верхняя часть, оказались повреждены задвижки, и начался неконтролируемый сброс воды, отчего уровень воды в Новой Каховке поднялся до 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где проживают свыше 22 тысяч человек, местные власти объявили эвакуацию жителей. Из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка людей вывозили десятками автобусов. В Новокаховском округе ввели режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий
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запорожская область, евгений балицкий, общество, новые регионы россии, жкх
На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников
Балицкий: проблему водоснабжения помогут решить подземные источники
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Решить проблему водоснабжения в нескольких районах Запорожской области необходимо комплексно, в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, областная администрация создала при министерстве агропромышленного комплекса рабочую группу по вопросу обеспечения водой Бердянска и четырех районов: Акимовского, Мелитопольского, Приазовского и Приморского, где ситуация с водоснабжением до сих пор сложная.
"В первую очередь рассматривается вопрос обеспечения жителей водой за счет подземных источников. Поручил в короткие сроки провести ревизию скважин, гидрогеологическое изучение и анализ качества и количества подземных вод Новофилипповского месторождения из тех скважин, которые существуют на сегодняшний день", – сообщил Балицкий в своем телеграм-канале.
Для подпитки водой Бердянска намерены использовать собственные источники, а также полученные на Луначарском месторождении три новых источника, отметил он. Кроме того, запланировано строительство водовода протяженностью 15 км, который обеспечит подачу 20 кубометров воды в сутки.
"Это большая и комплексная работа, которая должна решить вопрос бесперебойного снабжения жителей водой, не только питьевой, но и технической – для полива фермерских хозяйств", – заключил глава региона.
Ранее Балицкий сообщил
, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра после разрушения Каховской ГЭС.
Ночью 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС
. В результате была разрушена верхняя часть, оказались повреждены задвижки, и начался неконтролируемый сброс воды
, отчего уровень воды в Новой Каховке поднялся до 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где проживают свыше 22 тысяч человек, местные власти объявили эвакуацию жителей.
Из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка людей вывозили десятками автобусов. В Новокаховском округе ввели режим ЧС.
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