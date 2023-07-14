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На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников

На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников - РИА Новости Крым, 14.07.2023

На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников

Решить проблему водоснабжения в нескольких районах Запорожской области необходимо комплексно, в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T21:14

2023-07-14T21:14

2023-07-14T21:14

запорожская область

евгений балицкий

общество

новые регионы россии

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Решить проблему водоснабжения в нескольких районах Запорожской области необходимо комплексно, в том числе за счет подземных источников. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, областная администрация создала при министерстве агропромышленного комплекса рабочую группу по вопросу обеспечения водой Бердянска и четырех районов: Акимовского, Мелитопольского, Приазовского и Приморского, где ситуация с водоснабжением до сих пор сложная.Для подпитки водой Бердянска намерены использовать собственные источники, а также полученные на Луначарском месторождении три новых источника, отметил он. Кроме того, запланировано строительство водовода протяженностью 15 км, который обеспечит подачу 20 кубометров воды в сутки.Ранее Балицкий сообщил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра после разрушения Каховской ГЭС. Ночью 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. В результате была разрушена верхняя часть, оказались повреждены задвижки, и начался неконтролируемый сброс воды, отчего уровень воды в Новой Каховке поднялся до 10 метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где проживают свыше 22 тысяч человек, местные власти объявили эвакуацию жителей. Из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка людей вывозили десятками автобусов. В Новокаховском округе ввели режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий В нескольких селах Запорожской области идут серьезные бои – Балицкий

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, общество, новые регионы россии, жкх