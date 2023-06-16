https://crimea.ria.ru/20230616/v-zaporozhskoy-oblasti-realizuyut-proekt-po-orosheniyu-za-500-mlrd-rubley-1129435671.html

В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей

В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.06.2023

В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей

В Запорожской области будет реализован масштабный проект по орошению земель сельхозназначения стоимостью порядка 500 миллиардов рублей, который позволит... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T21:22

2023-06-16T21:22

2023-06-16T21:22

пмэф

запорожская область

новые регионы россии

евгений балицкий

сельское хозяйство

общество

экономика

новости

сэз в новых регионах россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области будет реализован масштабный проект по орошению земель сельхозназначения стоимостью порядка 500 миллиардов рублей, который позволит увеличить урожайность в три раза. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинОн отметил, что Запорожская область находится ниже по течению Днепра, поэтому вода может идти самотеком по территории региона по оросительным системам, которые будут построены в рамках данного проекта."Этот проект стоит порядка 500 миллиардов. Проект огромный. Мы с президентом (России Владимиром Путиным – ред.) говорили об этом в контексте свободной экономической зоны. Проект сейчас будет разрабатываться. Это не только повышение урожайности, но и большое количество рабочих мест, повышение привлекательности нашей земли для инвесторов", - добавил врио губернатора.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климатаСможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – властиОператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230614/zaporozhskaya-oblast-gotovitsya-prodavat-zerno-v-kitay-1129385116.html

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, сельское хозяйство, общество, экономика, новости, сэз в новых регионах россии