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В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей
В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.06.2023
В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей
В Запорожской области будет реализован масштабный проект по орошению земель сельхозназначения стоимостью порядка 500 миллиардов рублей, который позволит... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T21:22
2023-06-16T21:22
пмэф
запорожская область
новые регионы россии
евгений балицкий
сельское хозяйство
общество
экономика
новости
сэз в новых регионах россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области будет реализован масштабный проект по орошению земель сельхозназначения стоимостью порядка 500 миллиардов рублей, который позволит увеличить урожайность в три раза. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Закон о СЭЗ для новых регионов примут досрочно по примеру Крыма – ПутинОн отметил, что Запорожская область находится ниже по течению Днепра, поэтому вода может идти самотеком по территории региона по оросительным системам, которые будут построены в рамках данного проекта."Этот проект стоит порядка 500 миллиардов. Проект огромный. Мы с президентом (России Владимиром Путиным – ред.) говорили об этом в контексте свободной экономической зоны. Проект сейчас будет разрабатываться. Это не только повышение урожайности, но и большое количество рабочих мест, повышение привлекательности нашей земли для инвесторов", - добавил врио губернатора.XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климатаСможет ли Крым привлечь 800 млрд рублей инвестиций до 2025 года – властиОператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей
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пмэф, запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, сельское хозяйство, общество, экономика, новости, сэз в новых регионах россии
В Запорожской области реализуют проект по орошению за 500 млрд рублей

Балицкий: в Запорожской области реализуют проект по орошению земель за 500 млрд рублей

21:22 16.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОрошение
Орошение - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области будет реализован масштабный проект по орошению земель сельхозназначения стоимостью порядка 500 миллиардов рублей, который позволит увеличить урожайность в три раза. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
"В Советском Союзе этот проект начали реализовывать, но не доделали. Когда мы его реализуем, мы без особых вложений в сельскохозяйственную отрасль сможем собирать не 2,2 миллиона тонн со своего миллиона гектаров, как сейчас, а шесть миллионов тонн, причем это уже будут не только зерновые, но и овощные культуры", - сказал Балицкий журналистам.
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Он отметил, что Запорожская область находится ниже по течению Днепра, поэтому вода может идти самотеком по территории региона по оросительным системам, которые будут построены в рамках данного проекта.
"Этот проект стоит порядка 500 миллиардов. Проект огромный. Мы с президентом (России Владимиром Путиным – ред.) говорили об этом в контексте свободной экономической зоны. Проект сейчас будет разрабатываться. Это не только повышение урожайности, но и большое количество рабочих мест, повышение привлекательности нашей земли для инвесторов", - добавил врио губернатора.
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Запорожская область готовится продавать зерно в Китай
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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ПМЭФЗапорожская областьНовые регионы РоссииЕвгений БалицкийСельское хозяйствоОбществоЭкономикаНовостиСЭЗ в новых регионах России
 
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