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В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы
В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы - РИА Новости Крым, 02.02.2025
В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы
Гидробиолог из Севастополя приняла участие в антарктической экспедиции, в ходе которой ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды. Они живут... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T16:45
2025-02-02T16:45
2025-02-02T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Гидробиолог из Севастополя приняла участие в антарктической экспедиции, в ходе которой ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды. Они живут под двухметровым слоем льда, рассказала РИА Новости Крым младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских.Группа гидробиологов состояла из двух человек – Елены Чудиновских из Севастополя и Екатерины Деминой, сотрудницы лаборатории Отто Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Девушки вошли в состав океанологического отряда под руководством младшего научного сотрудника отдела океанологии ААНИИ Сергея Кашина.Работа началась сразу после выхода из порта, рассказала Елена. По ходу судна и во время остановок в нужных точках отбирали пробы с разных горизонтов. Работа продолжалась круглосуточно, вахтовым методом."Мы с Екатериной помогали друг другу, но рабочий день у каждой все равно составлял 19 часов", – уточняет Елена Чудиновских.Всего гидробиологи отобрали 418 проб, включая пробы на зоопланктон, фитопланктон и хлорофилл А.И снег, и ветерРаботу приходилось вести в очень сложных погодных условиях, и поэтому отработать полностью программу исследований не удалось. Но было сделано многое, рассказывает Елена Чудиновских.В этом сложность работы в Антарктике и в Арктике – погода настолько переменчива и непредсказуема, что планировать можно только на пару дней вперед. Поэтому ученые стараются не упускать ни единой возможности, часто выходя на работу даже ночью."Дома" ученым предстоит изучение собранных материалов в лабораториях, где исследования будут проводиться по нескольким направлениям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя помогут России вернуться в АнтарктикуТает не только лед: над Антарктикой растет рекордная озоновая дыраУкраинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду
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В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы
Гидробиолог из Севастополя приняла участие в антарктической экспедиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Гидробиолог из Севастополя приняла участие в антарктической экспедиции, в ходе которой ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды. Они живут под двухметровым слоем льда, рассказала РИА Новости Крым
младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских.
"Мы обнаружили в одном из озер тихоходок (микроскопические беспозвоночные – ред.) и массовое развитие фитопланктона. То есть даже подо льдом толщиной в 2 метра активно идет развитие жизни", – сказала она.
Группа гидробиологов состояла из двух человек – Елены Чудиновских из Севастополя и Екатерины Деминой, сотрудницы лаборатории Отто Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Девушки вошли в состав океанологического отряда под руководством младшего научного сотрудника отдела океанологии ААНИИ Сергея Кашина.
Работа началась сразу после выхода из порта, рассказала Елена. По ходу судна и во время остановок в нужных точках отбирали пробы с разных горизонтов. Работа продолжалась круглосуточно, вахтовым методом.
"Мы с Екатериной помогали друг другу, но рабочий день у каждой все равно составлял 19 часов", – уточняет Елена Чудиновских.
Всего гидробиологи отобрали 418 проб, включая пробы на зоопланктон, фитопланктон и хлорофилл А.
"В составе гидрологического отряда были отобраны пробы с 32 пресноводных водоемов оазиса Холмы Ларсеманн. Осуществлен комплексный отбор гидробиологических проб под слоем припая (слой неподвижного льда, припаянный к берегу или отмели – ред.) на станциях Молодежная, Прогресс и Мирный, – уточняет гидробиолог.
И снег, и ветер
Работу приходилось вести в очень сложных погодных условиях, и поэтому отработать полностью программу исследований не удалось. Но было сделано многое, рассказывает Елена Чудиновских.
"Были очень тяжелые условия. У нас поднялся ветер до 15 метров в секунду, волна была выше 3 метров, надвигался шторм. Пришлось свернуть морские работы и срочно убегать из нашей зоны в более тихое место", – сказала она.
В этом сложность работы в Антарктике и в Арктике – погода настолько переменчива и непредсказуема, что планировать можно только на пару дней вперед. Поэтому ученые стараются не упускать ни единой возможности
, часто выходя на работу даже ночью.
"Дома" ученым предстоит изучение собранных материалов в лабораториях, где исследования будут проводиться по нескольким направлениям.
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