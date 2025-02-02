https://crimea.ria.ru/20250202/v-ozerakh-antarktiki-pod-dvukhmetrovym-sloem-lda-nashli-zhivye-organizmy-1143759398.html

В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы

В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы - РИА Новости Крым, 02.02.2025

В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмы

Гидробиолог из Севастополя приняла участие в антарктической экспедиции, в ходе которой ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды. Они живут... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T16:45

2025-02-02T16:45

2025-02-02T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Гидробиолог из Севастополя приняла участие в антарктической экспедиции, в ходе которой ученые обнаружили живые организмы в пресных озерах Антарктиды. Они живут под двухметровым слоем льда, рассказала РИА Новости Крым младший научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем Института биологии южных морей Елена Чудиновских.Группа гидробиологов состояла из двух человек – Елены Чудиновских из Севастополя и Екатерины Деминой, сотрудницы лаборатории Отто Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Девушки вошли в состав океанологического отряда под руководством младшего научного сотрудника отдела океанологии ААНИИ Сергея Кашина.Работа началась сразу после выхода из порта, рассказала Елена. По ходу судна и во время остановок в нужных точках отбирали пробы с разных горизонтов. Работа продолжалась круглосуточно, вахтовым методом."Мы с Екатериной помогали друг другу, но рабочий день у каждой все равно составлял 19 часов", – уточняет Елена Чудиновских.Всего гидробиологи отобрали 418 проб, включая пробы на зоопланктон, фитопланктон и хлорофилл А.И снег, и ветерРаботу приходилось вести в очень сложных погодных условиях, и поэтому отработать полностью программу исследований не удалось. Но было сделано многое, рассказывает Елена Чудиновских.В этом сложность работы в Антарктике и в Арктике – погода настолько переменчива и непредсказуема, что планировать можно только на пару дней вперед. Поэтому ученые стараются не упускать ни единой возможности, часто выходя на работу даже ночью."Дома" ученым предстоит изучение собранных материалов в лабораториях, где исследования будут проводиться по нескольким направлениям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя помогут России вернуться в АнтарктикуТает не только лед: над Антарктикой растет рекордная озоновая дыраУкраинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду

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