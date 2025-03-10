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Ополченцы Донбасса с инвалидностью получат по 6 миллионов рублей

Ополченцы Донбасса с инвалидностью получат по 6 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Ополченцы Донбасса с инвалидностью получат по 6 миллионов рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 6 миллионов рублей ставшим инвалидами ополченцам Донбасса. Документ размещен на официальном портале... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T19:40

2025-03-10T19:40

2025-03-10T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 6 миллионов рублей ставшим инвалидами ополченцам Донбасса. Документ размещен на официальном портале правовой информации.В соответствии с указом, выплата начисляется лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года и признанным инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных при участии в боевых действиях.Инвалиды первой группы получат единовременную выплату в размере более 6 млн рублей, второй группы – более 5,2 млн рублей, третьей – более 4,4 млн рублей. Причинно-следственную связь между инвалидизацией и участием в боевых действиях будут устанавливать военно-врачебные комиссии.Президент России Владимир Путин ранее в понедельник также дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВОВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОВ Крыму установили льготы для участников СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), соцвыплаты, пособия и выплаты, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)