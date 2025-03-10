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В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом
В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом - РИА Новости Крым, 10.03.2025
В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом
В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T21:31
2025-03-10T21:31
2025-03-10T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В сравнении с прошлой неделей уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 31%, уточнили в ведомстве.Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Крыму и Севастополе продолжается рост ОРВИ, за неделю в двух субъектах заболели более 30 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
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РИА Новости Крым
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В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом
В Крыму и Севастополе десятки человек заболели коронавирусом за неделю – Роспотребнадзор