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В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом
В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом - РИА Новости Крым, 10.03.2025
В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом
В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T21:31
2025-03-10T21:31
коронавирус
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В сравнении с прошлой неделей уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 31%, уточнили в ведомстве.Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Крыму и Севастополе продолжается рост ОРВИ, за неделю в двух субъектах заболели более 30 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
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коронавирус, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя
В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом

В Крыму и Севастополе десятки человек заболели коронавирусом за неделю – Роспотребнадзор

21:31 10.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

"За период с 03.03.2025 по 09.03.2025 в Республике Крым и г. Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 33 случая и 12 случаев, соответственно", – говорится в сообщении.

В сравнении с прошлой неделей уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 31%, уточнили в ведомстве.
Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Крыму и Севастополе продолжается рост ОРВИ, за неделю в двух субъектах заболели более 30 тысяч человек.
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