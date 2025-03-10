https://crimea.ria.ru/20250310/v-krymu-i-sevastopole-vyyavili-desyatki-chelovek-s-koronavirusom-1144807432.html

В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом

В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом - РИА Новости Крым, 10.03.2025

В Крыму и Севастополе выявили десятки человек с коронавирусом

В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T21:31

2025-03-10T21:31

2025-03-10T21:31

коронавирус

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В сравнении с прошлой неделей уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 31%, уточнили в ведомстве.Ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Крыму и Севастополе продолжается рост ОРВИ, за неделю в двух субъектах заболели более 30 тысяч человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ атакует крымчан: в Керчи эпидпорог превышен на 32%Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя