https://crimea.ria.ru/20250202/pvo-otrabotala-u-poberezhya-kryma-1143855496.html

ПВО отработала у побережья Крыма

ПВО отработала у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 02.02.2025

ПВО отработала у побережья Крыма

Средства российской ПВО сбили у берегов Крыма беспилотник ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T15:53

2025-02-02T15:53

2025-02-02T16:09

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вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО сбили у берегов Крыма беспилотник ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщает Минобороны РФ.Армия России в зоне проведения специальной военной операции уничтожила за сутки еще 1230 боевиков, технику, вооружение и шесть складов с боеприпасами, сообщили ранее в воскресенье в оборонном ведомстве РФ.амые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделюСилы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за суткиАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ

черное море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, черное море, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)