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ПВО отработала у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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ПВО отработала у побережья Крыма
ПВО отработала у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 02.02.2025
ПВО отработала у побережья Крыма
Средства российской ПВО сбили у берегов Крыма беспилотник ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T15:53
2025-02-02T16:09
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безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО сбили у берегов Крыма беспилотник ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщает Минобороны РФ.Армия России в зоне проведения специальной военной операции уничтожила за сутки еще 1230 боевиков, технику, вооружение и шесть складов с боеприпасами, сообщили ранее в воскресенье в оборонном ведомстве РФ.амые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделюСилы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за суткиАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
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новости крыма, черное море, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработала у побережья Крыма

У побережья Крыма ПВО сбит украинский беспилотник

15:53 02.02.2025 (обновлено: 16:09 02.02.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО сбили у берегов Крыма беспилотник ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"С 13:20 до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БпЛА – над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", – сказано в сообщении.

Армия России в зоне проведения специальной военной операции уничтожила за сутки еще 1230 боевиков, технику, вооружение и шесть складов с боеприпасами, сообщили ранее в воскресенье в оборонном ведомстве РФ.
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Новости КрымаЧерное мореКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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