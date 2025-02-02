https://crimea.ria.ru/20250202/pvo-otrabotala-u-poberezhya-kryma-1143855496.html
ПВО отработала у побережья Крыма
ПВО отработала у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 02.02.2025
ПВО отработала у побережья Крыма
Средства российской ПВО сбили у берегов Крыма беспилотник ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T15:53
2025-02-02T15:53
2025-02-02T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО сбили у берегов Крыма беспилотник ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщает Минобороны РФ.Армия России в зоне проведения специальной военной операции уничтожила за сутки еще 1230 боевиков, технику, вооружение и шесть складов с боеприпасами, сообщили ранее в воскресенье в оборонном ведомстве РФ.амые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина потеряла более 11 тысяч боевиков за неделюСилы ПВО сбили больше 100 дронов ВСУ и 10 американских HIMARS за суткиАрмия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
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новости крыма, черное море, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработала у побережья Крыма
У побережья Крыма ПВО сбит украинский беспилотник
15:53 02.02.2025 (обновлено: 16:09 02.02.2025)