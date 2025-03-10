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Дельфины массово выбрасываются на пляжи Краснодарского края - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Дельфины массово выбрасываются на пляжи Краснодарского края
Дельфины массово выбрасываются на пляжи Краснодарского края - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Дельфины массово выбрасываются на пляжи Краснодарского края
22 мертвых дельфина обнаружены на побережье Кубани за первую неделю марта. Как сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа", это говорит о... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T22:12
2025-03-10T22:12
дельфины
новости
черное море
краснодарский край
кубань
природа
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. 22 мертвых дельфина обнаружены на побережье Кубани за первую неделю марта. Как сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа", это говорит о начале сезона выбросов китообразных.По мнению центра, в этом году напряженности добавляют последствия разлива мазута. Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться.При этом, по данным статистики, за весь февраль на побережье Краснодарского края и федеральной территории Сириус выбросились 25 китообразных. Также за последние две недели трижды были обнаружены живые, ослабленные дельфины – в Новороссийске и Геленджике. Они не имеют сил держаться на плаву и если их вытолкнуть в море, с большой вероятностью вернутся снова или утонут. В этой связи специалисты просят не пытаться этого делать, а сообщать о таких фактах на горячую линию центра.Летом 2024 года в Крыму было зафиксировано больше сотни случаев, когда дельфины выбрасываются на берег. Специалисты отмечали у азовок необычную вирусную инфекцию, которая очень активно передается между животными и вызывает истощение. Большое число сообщений о гибели дельфинов поступало после разлива нефтепродуктов в Черном море из-за крушения танкеров "Волгонефть".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфиновНовые тела дельфинов выбросило на побережье КубаниМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе
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дельфины , новости, черное море, краснодарский край, кубань, природа, происшествия
Дельфины массово выбрасываются на пляжи Краснодарского края

Более 20 мертвых дельфинов обнаружили на побережье Кубани за первую неделю марта

22:12 10.03.2025
 
© Фото Анастасии КоростелевойДельфин выбросился на берег
Дельфин выбросился на берег
© Фото Анастасии Коростелевой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. 22 мертвых дельфина обнаружены на побережье Кубани за первую неделю марта. Как сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа", это говорит о начале сезона выбросов китообразных.

"Начался сезон выбросов китообразных-2025. Обычно такой сезон в Черном море длится с марта по июнь. Причин несколько: рыболовные сети – начался лов камбалы, а камбальные сети наиболее опасны для дельфинов, ослабленный иммунитет после зимы, погодные условия и связанное с ними большее загрязнение моря", – говорится в сообщении на официальной странице центра в соцсети "ВКонтаке".

По мнению центра, в этом году напряженности добавляют последствия разлива мазута. Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться.
При этом, по данным статистики, за весь февраль на побережье Краснодарского края и федеральной территории Сириус выбросились 25 китообразных. Также за последние две недели трижды были обнаружены живые, ослабленные дельфины – в Новороссийске и Геленджике. Они не имеют сил держаться на плаву и если их вытолкнуть в море, с большой вероятностью вернутся снова или утонут. В этой связи специалисты просят не пытаться этого делать, а сообщать о таких фактах на горячую линию центра.
Летом 2024 года в Крыму было зафиксировано больше сотни случаев, когда дельфины выбрасываются на берег. Специалисты отмечали у азовок необычную вирусную инфекцию, которая очень активно передается между животными и вызывает истощение. Большое число сообщений о гибели дельфинов поступало после разлива нефтепродуктов в Черном море из-за крушения танкеров "Волгонефть".
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ДельфиныНовостиЧерное мореКраснодарский крайКубаньПриродаПроисшествия
 
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