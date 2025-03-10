Крымчанин стал лучшим дзюдоистом среди юниоров России
Дзюдоист из Симферополя Арсен Хатипов завоевал золото на всероссийских соревнованиях
© Министерство спорта Республики КрымДзюдоист из Симферополя Арсен Хатипов завоевал золото на всероссийских соревнованиях
© Министерство спорта Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Дзюдоист из Симферополя завоевал золотую награду на всероссийских соревнованиях среди спортсменов до 23 лет "Кубок Ярослава Керода". Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.
"Дзюдоист из Симферополя, тренер комплекса "Крым-СПОРТ" Арсен Хатипов, одержал уверенную победу на всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок до 23 лет "Кубок Ярослава Керода", – сказано в сообщении.
Крымчанин завоевал "золото" в весовой категории до 73 килограммов, уточнили в пресс-службе.
Турнир, на который съехались 132 спортсмена из 18 регионов России, проходил в Санкт-Петербурге. Данные соревнования стали важным этапом отбора на первенство России, отметили в профильном министерстве.
Ранее сообщалось, что юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти восьмисот участников со всей страны. Также жительница Ялты Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо. А спортсмен из Бахчисарая вошел в тройку лучших борцов сумо в мире.
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