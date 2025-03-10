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Крымчанин стал лучшим дзюдоистом среди юниоров России

Крымчанин стал лучшим дзюдоистом среди юниоров России - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Крымчанин стал лучшим дзюдоистом среди юниоров России

Дзюдоист из Симферополя завоевал золотую награду на всероссийских соревнованиях среди спортсменов до 23 лет "Кубок Ярослава Керода". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T20:33

2025-03-10T20:33

2025-03-10T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Дзюдоист из Симферополя завоевал золотую награду на всероссийских соревнованиях среди спортсменов до 23 лет "Кубок Ярослава Керода". Об этом сообщает пресс-служба минспорта Крыма.Крымчанин завоевал "золото" в весовой категории до 73 килограммов, уточнили в пресс-службе.Турнир, на который съехались 132 спортсмена из 18 регионов России, проходил в Санкт-Петербурге. Данные соревнования стали важным этапом отбора на первенство России, отметили в профильном министерстве.Ранее сообщалось, что юная спортсменка из Севастополя Ева Игнатенко завоевала золотую медаль на Первенстве России по тхэквондо в борьбе за титул победителя среди почти восьмисот участников со всей страны. Также жительница Ялты Александра Волокитина победила в Первенстве России по самбо. А спортсмен из Бахчисарая вошел в тройку лучших борцов сумо в мире.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дагестанец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весеСпортсмены из Севастополя взяли два "серебра" на соревнованиях по борьбеКрымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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