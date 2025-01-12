https://crimea.ria.ru/20250112/armiya-rossii-porazila-voennye-aerodromy-ukrainy-i-sklady-boepripasov-vsu-1143262086.html

Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ

Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России за сутки сократили украинскую армию киевского режима на 1390 боевиков, а также уничтожила десятки орудий и машин и пять складов ВСУ и... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T13:31

2025-01-12T13:31

2025-01-12T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки сократили украинскую армию киевского режима на 1390 боевиков, а также уничтожила десятки орудий и машин и пять складов ВСУ и поразила военные аэродромы противника. Это следует из сводки Минобороны РФ.Самые крупные суточные потери – 450 боевиков – ВСУ понесли в результате активных действий российского подразделения группировки войск "Центр".Бойцы ВС РФ улучшили на своем направлении положение по переднему краю, поразив живую силу и технику восьми механизированных украинских бригад, пехотной бригаде и бригаде морской пехоты противника, а также бригадам теробороны, нацгвардии и национальной полиции Украиныв районах 11 населенных пунктов Донецкой народной республики. В их числе: Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое.Одновременно подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ поразили три механизированные бригады ВСУ и бригаду теробороны в нескольких районах в Харьковской области (Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная) и в ДНР (Ивановка и Торское).Еще два склада боеприпасов и около 250 боевиков ВСУ потеряли в боях с подразделениями "Южной" группировки войск ВС РФ в ДНР в районе населенных пунктов: Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка. Российские войска здесь нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты, сообщили в военном ведомстве."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив, Времевка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих", – добавили в Минобороны.Также военнослужащие подразделения группировки войск "Днепр" разбили силы противника в составе двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в Херсонской (Антоновка, Приднепровское, Понятовка) и Запорожской (Новоандреевка) областях.По данным Министерства обороны России, ВСУ потеряли на этом направлении свыше 60 военнослужащих, также был уничтожен склад боеприпасов.Еще порядка тридцати боевиков ВСУ в течение суток были ликвидированы на Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север".Ранее 12 января сообщилось, что армия России в течение минувших суток освободила еще два населенных пункта в зоне СВО – в Харьковской области и ДНР."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах", – подытожили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крылатая пехота" из Крыма уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области Удары по Украине: где разрушены военные объекты Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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