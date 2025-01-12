Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"
Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Иловайске - МЧС
10:20 12.01.2025 (обновлено: 10:32 12.01.2025)
© МЧС РоссииВ ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики, сообщает в воскресенье министерство внутренних дел республики.
"На автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка 12 января в 5.30 в районе Иловайска произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Краснодар-Донецк. На текущий момент установлено, что в результате ДТП 3 пассажира погибли и 27 (среди которых 4 несовершеннолетних) были травмированы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.
По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщаем МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.
© МЧС РоссииВ ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
© МЧС России
В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
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