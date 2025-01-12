https://crimea.ria.ru/20250112/tri-cheloveka-pogibli-i-27-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-ilovayske-1143259932.html

Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"

Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк" - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"

Три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T10:20

2025-01-12T10:20

2025-01-12T10:32

дтп

происшествия

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики, сообщает в воскресенье министерство внутренних дел республики.По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.Как сообщаем МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250111/chislo-postradavshikh-vo-frantsii-pri-stolknovenii-tramvaev-pochti-udvoilos-1143258088.html

донецкая народная республика (днр)

донецк

краснодар

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2025

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дтп, происшествия, донецкая народная республика (днр), новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), донецк, краснодар, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)