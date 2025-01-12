Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк" - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250112/tri-cheloveka-pogibli-i-27-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-ilovayske-1143259932.html
Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"
Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк" - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"
Три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T10:20
2025-01-12T10:32
дтп
происшествия
донецкая народная республика (днр)
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
донецк
краснодар
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143259730_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_e57d59de58ff53b010f960d19e8b894e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики, сообщает в воскресенье министерство внутренних дел республики.По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.Как сообщаем МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250111/chislo-postradavshikh-vo-frantsii-pri-stolknovenii-tramvaev-pochti-udvoilos-1143258088.html
донецкая народная республика (днр)
донецк
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143259730_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_3b65cfaea8c8fb1c0cc6108043a71db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, донецкая народная республика (днр), новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), донецк, краснодар, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"

Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Иловайске - МЧС

10:20 12.01.2025 (обновлено: 10:32 12.01.2025)
 
© МЧС РоссииВ ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Три человека погибли, 27 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Краснодар-Донецк в районе Иловайска в Донецкой народной республики, сообщает в воскресенье министерство внутренних дел республики.
"На автодороге Донецк - Харцызск - Амвросиевка 12 января в 5.30 в районе Иловайска произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту Краснодар-Донецк. На текущий момент установлено, что в результате ДТП 3 пассажира погибли и 27 (среди которых 4 несовершеннолетних) были травмированы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.
По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание. По данным МВД ДНР, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщаем МЧС России в своем Telegram-канале, всего в автобусе находилось 37 человек. Для ликвидации последствий были привлечены 13 специалистов и три единицы техники ведомства.
© МЧС РоссииВ ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
© МЧС России
В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Полиция Франции. Архивное фото
Вчера, 22:50
Число пострадавших во Франции при столкновении трамваев почти удвоилось
ДТППроисшествияДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ДонецкКраснодарМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявлено на Кубани
14:13Крымский мост открыт
14:02Крымский мост закрыт - движение приостановлено
13:55Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
13:31Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
13:15Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
13:06Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области
12:37Серия землетрясений в Сочи - ждать ли в Крыму подземных толчков
12:20Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит
12:07Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
11:53Почти 150 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Севастополе
11:19Число пострадавших в результате ДТП в с автобусом выросло до 29
10:35"Ваш вклад неоценим": в Севастополе поздравили работников прокуратуры
10:20Три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом "Краснодар-Донецк"
09:53Водитель автобуса погиб в результате атаки дрона в Горловке в ДНР - мэр
09:15Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов
08:48Сформирован федеральный оперштаб по ЧП с мазутом: Куренков прибыл в Анапу
08:43Путин: прокуратура - одно из значимых звеньев государственной системы
08:22Очень сильный дождь и мокрый снег: в Крыму объявлено штормовое
07:31Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело
Лента новостейМолния