https://crimea.ria.ru/20250112/sformirovan-federalnyy-opershtab-po-likvidatsii-chp-s-razlivom-mazuta-1143258999.html

Сформирован федеральный оперштаб по ЧП с мазутом: Куренков прибыл в Анапу

Сформирован федеральный оперштаб по ЧП с мазутом: Куренков прибыл в Анапу - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Сформирован федеральный оперштаб по ЧП с мазутом: Куренков прибыл в Анапу

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута, его члены и глава МЧС Александр Куренков прибыли в Анапу, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T08:48

2025-01-12T08:48

2025-01-12T09:02

александр куренков

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

анапа

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута, его члены и глава МЧС Александр Куренков прибыли в Анапу, сообщили в пресс-службе МЧС России.Как заявили в пресс-службе МЧС РФ, федеральный штаб будет работать непосредственно на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута.Отмечается, что в штаб вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения на месте.В МЧС добавили, что министр лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье, и проведет заседание Правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), анапа, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости