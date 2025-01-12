Сформирован федеральный оперштаб по ЧП с мазутом: Куренков прибыл в Анапу
Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута - МЧС РФ
08:48 12.01.2025 (обновлено: 09:02 12.01.2025)
© РИА Новости КрымВолонтеры убирают мазут с берега под Севастополем
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута, его члены и глава МЧС Александр Куренков прибыли в Анапу, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу", - говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-службе МЧС РФ, федеральный штаб будет работать непосредственно на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута.
Отмечается, что в штаб вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения на месте.
В МЧС добавили, что министр лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье, и проведет заседание Правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения двух танкеров.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Как ранее в субботу сообщили в МЧС России, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
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