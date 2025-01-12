https://crimea.ria.ru/20250112/putin-prokuratura---odno-iz-znachimykh-zvenev-gosudarstvennoy-sistemy-1143258827.html
Путин: прокуратура - одно из значимых звеньев государственной системы
Путин: прокуратура - одно из значимых звеньев государственной системы - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Путин: прокуратура - одно из значимых звеньев государственной системы
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T08:43
2025-01-12T08:43
2025-01-12T08:44
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля."Уважаемые товарищи! Уважаемые ветераны органов прокуратуры! Поздравляю вас с праздником − Днём работника прокуратуры", - сказал глава государства."Созданная более трёх веков назад российская прокуратура прошла через разные исторические эпохи, но неизменно оставалась одним из значимых, содержательных звеньев государственной системы, вносила огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе, а лучшие представители ведомства показывали примеры преданного служения Отечеству, были образцом принципиальности, неподкупности и требовательности", - добавил президент России в поздравлении.Профессионализм, объективность, широкие полномочия помогают прокурорам восстанавливать нарушенные права граждан, защищать их законные интересы, пресекать беззаконие и произвол, содействовать реализации стратегических планов развития страны и долгосрочных социальных программ, отметил президент РФ. Он добавил, что таким образом прокуроры укрепляют веру в силу и справедливость государства и повышают в обществе авторитет самого ведомства.Кроме того, Путин поблагодарил российских прокуроров и ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей.День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), праздники и памятные даты, прокуратура республики крым, прокуратура города севастополя, генеральная прокуратура россии, новости
Путин: прокуратура - одно из значимых звеньев государственной системы
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
08:43 12.01.2025 (обновлено: 08:44 12.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым.
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России с профессиональным праздником. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля
.
"Уважаемые товарищи! Уважаемые ветераны органов прокуратуры! Поздравляю вас с праздником − Днём работника прокуратуры", - сказал глава государства.
"Созданная более трёх веков назад российская прокуратура прошла через разные исторические эпохи, но неизменно оставалась одним из значимых, содержательных звеньев государственной системы, вносила огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе, а лучшие представители ведомства показывали примеры преданного служения Отечеству, были образцом принципиальности, неподкупности и требовательности", - добавил президент России в поздравлении.
"И сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого – обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека", - сказал Путин.
Профессионализм, объективность, широкие полномочия помогают прокурорам восстанавливать нарушенные права граждан, защищать их законные интересы, пресекать беззаконие и произвол, содействовать реализации стратегических планов развития страны и долгосрочных социальных программ, отметил президент РФ. Он добавил, что таким образом прокуроры укрепляют веру в силу и справедливость государства и повышают в обществе авторитет самого ведомства.
Кроме того, Путин поблагодарил российских прокуроров и ветеранов ведомства за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей.
"Уверен, что прокурорский корпус России и впредь будет верно служить нашему народу, Отечеству и Закону", - резюмировал президент РФ.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.
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