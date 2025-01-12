https://crimea.ria.ru/20250112/krysha-rukhnula-v-shkolnom-basseyne-vo-vladivostoke---sk-vozbudil-delo-1143258367.html

Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело

Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону в своем... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T07:31

2025-01-12T07:31

2025-01-12T07:31

владивосток

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

школа

бассейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону в своем Telegram-канале.Ранее в мэрии Владивостока рассказали журналистам, что потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет. Представитель муниципалитета сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в школе №72. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что в момент обрушения детей в бассейне не было, пишет РИА Новости.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, уголовное дело возбудили по статье "халатность" (статья 293 УК РФ).Прокуратура Приморья ранее сообщила, что инцидент произошел утром в воскресенье: потолок и элементы фасада разрушились в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Территория школы оцеплена и находится под охраной, добавили в надзорном ведомстве. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьев, проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владивосток

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, бассейн