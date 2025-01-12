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Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело
Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону в своем... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T07:31
2025-01-12T07:31
владивосток
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
школа
бассейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону в своем Telegram-канале.Ранее в мэрии Владивостока рассказали журналистам, что потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет. Представитель муниципалитета сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в школе №72. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что в момент обрушения детей в бассейне не было, пишет РИА Новости.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, уголовное дело возбудили по статье "халатность" (статья 293 УК РФ).Прокуратура Приморья ранее сообщила, что инцидент произошел утром в воскресенье: потолок и элементы фасада разрушились в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Территория школы оцеплена и находится под охраной, добавили в надзорном ведомстве. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьев, проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владивосток, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, бассейн
Крыша рухнула в школьном бассейне во Владивостоке - СК возбудил дело

СК возбудил дело из-за рухнувшей крыши в школьном бассейне во Владивостоке

07:31 12.01.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке, сообщает СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
Ранее в мэрии Владивостока рассказали журналистам, что потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы, пострадавших нет. Представитель муниципалитета сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в школе №72. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что в момент обрушения детей в бассейне не было, пишет РИА Новости.
"По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СУСК.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, уголовное дело возбудили по статье "халатность" (статья 293 УК РФ).
Прокуратура Приморья ранее сообщила, что инцидент произошел утром в воскресенье: потолок и элементы фасада разрушились в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Территория школы оцеплена и находится под охраной, добавили в надзорном ведомстве. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района Владивостока Максим Муравьев, проводится проверка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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