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Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции
Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции
Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
в мире, происшествия, новости, франция
Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции

Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге

19:19 11.01.2025 (обновлено: 19:20 11.01.2025)
 
© РИА Новости . Victoria Viatris / Перейти в фотобанкСотрудники полиции Франции
Сотрудники полиции Франции - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Victoria Viatris
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс.
"Два трамвая столкнулись во французском Страсбурге, 20 пострадавших", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальные лица.
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