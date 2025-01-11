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Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции
Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции
Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T19:19
2025-01-11T19:19
2025-01-11T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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в мире, происшествия, новости, франция
Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции
Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге
19:19 11.01.2025 (обновлено: 19:20 11.01.2025)