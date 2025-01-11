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Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции

Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Двадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев во Франции

Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T19:19

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2025-01-11T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240412/v-peterburge-tramvay-vekhal-v-tolpu-lyudey-na-peshekhodnom-perekhode-1136511980.html

франция

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, новости, франция