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Условие Зеленского и ликвидация разлива мазута: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Условие Зеленского и ликвидация разлива мазута: топ новостей недели
Условие Зеленского и ликвидация разлива мазута: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Условие Зеленского и ликвидация разлива мазута: топ новостей недели
ВСУ атаковали промпредприятие в Энгельсе и порт в Бердянске. Глава Киевского режима Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Москвой. Президент... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T18:42
2025-01-11T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали промпредприятие в Энгельсе и порт в Бердянске. Глава Киевского режима Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Москвой. Президент России Владимир Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в акватории у берегов Крыма и Кубани. Старший госинспектор безопасности дорожного движения Олег Федоровский рассказал о том, кому придется поменять водительские права.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на регионы РоссииУкраинские беспилотники 8 января атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал губернатор региона Роман Бусаргин. Из-за пожара на промышленном объекте в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. При тушении возгорания погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС. Отобранные Роспотребнадзором пробы воздуха в районе предприятия превышения загрязняющих веществ не показали.Также 8 января в Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, оперативно ликвидировали. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта.Условие ЗеленскогоКиев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий, заявил на этой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Второе условие– это пакет вооружений.Он заявил также, что в случае заключения перемирия Киеву необходимы будут гарантии безопасности.По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине.Мазутное загрязнениеПрезидент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Новые случаи мазутного загрязнения в течение всей недели продолжали обнаруживать и ликвидировать на всем побережье Крыма от Керчи до западного побережья полуострова, а также в Севастополе, где введен режим ЧС регионального значения. Также режим ЧС введен в Евпатории и Сакском районе Крыма. Мониторинги и ликвидация последствий разлива продолжаются.Массовый сбой в работе МТС6 января Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщил о большом сбое работы мобильной сети МТС. Посетители массово жаловались на проблемы с интернетом и мобильной связью указанного оператора. Пик пришелся чуть позже 12 часов дня по московскому времени. Массовый сбой сервисов в России вызван аварией на магистральной сети одного из операторов связи, заявили в Роскомнадзоре. Аварию оперативно устранили.Замена водительских правКрымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты, рассказал на этой неделе Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по республике Олег Федоровский. Таким образом, крайний срок действия документов, в которых указана дата 31 декабря 2025 года, "изменится" на 31 декабря 2028 года, уточнил он. Те, кто получал права в 2016 году, с 1 января 2026 должны будут их заменить. Для этого потребуется медицинское заключение и оплата госпошлины в размере 2 тысяч рублей. Никаких экзаменов пересдавать не придется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Условие Зеленского и ликвидация разлива мазута: топ новостей недели

Условие Зеленского по переговорам и ликвидация мазутного разлива - популярные темы недели

18:42 11.01.2025 (обновлено: 18:52 11.01.2025)
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали промпредприятие в Энгельсе и порт в Бердянске. Глава Киевского режима Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Москвой. Президент России Владимир Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в акватории у берегов Крыма и Кубани. Старший госинспектор безопасности дорожного движения Олег Федоровский рассказал о том, кому придется поменять водительские права.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на регионы России

Украинские беспилотники 8 января атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал губернатор региона Роман Бусаргин. Из-за пожара на промышленном объекте в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. При тушении возгорания погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС. Отобранные Роспотребнадзором пробы воздуха в районе предприятия превышения загрязняющих веществ не показали.
Также 8 января в Запорожской области ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, оперативно ликвидировали. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта.
Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
15:01
Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области

Условие Зеленского

Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий, заявил на этой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Второе условие– это пакет вооружений.Он заявил также, что в случае заключения перемирия Киеву необходимы будут гарантии безопасности.По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
15:55
Топливо в Крыму – на сколько хватит запасов

Мазутное загрязнение

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Новые случаи мазутного загрязнения в течение всей недели продолжали обнаруживать и ликвидировать на всем побережье Крыма от Керчи до западного побережья полуострова, а также в Севастополе, где введен режим ЧС регионального значения. Также режим ЧС введен в Евпатории и Сакском районе Крыма. Мониторинги и ликвидация последствий разлива продолжаются.
Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов
16:31
В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута

Массовый сбой в работе МТС

6 января Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщил о большом сбое работы мобильной сети МТС. Посетители массово жаловались на проблемы с интернетом и мобильной связью указанного оператора. Пик пришелся чуть позже 12 часов дня по московскому времени. Массовый сбой сервисов в России вызван аварией на магистральной сети одного из операторов связи, заявили в Роскомнадзоре. Аварию оперативно устранили.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
17:36
Шольц: обсуждаю переговоры по Украине со многими главами государств

Замена водительских прав

Крымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты, рассказал на этой неделе Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по республике Олег Федоровский. Таким образом, крайний срок действия документов, в которых указана дата 31 декабря 2025 года, "изменится" на 31 декабря 2028 года, уточнил он. Те, кто получал права в 2016 году, с 1 января 2026 должны будут их заменить. Для этого потребуется медицинское заключение и оплата госпошлины в размере 2 тысяч рублей. Никаких экзаменов пересдавать не придется.
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Мониторинг экологической ситуации в прибрежных зонах Азовского моря
18:15
Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий
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18:54В акватории Ялты ищут мазут
18:42Условие Зеленского и ликвидация разлива мазута: топ новостей недели
18:15Мазут добрался до Азовского моря - Балицкий
17:36Шольц: обсуждаю переговоры по Украине со многими главами государств
17:13Мужчина снял шубу со спящей в сугробе нетрезвой женщины в Ижевске
16:56Трое мирных жителей ранены в брянском селе из-за удара ВСУ
16:31В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута
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15:01Дело о теракте возбудили после атаки на многоэтажки в Тамбовской области 0:11
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