https://crimea.ria.ru/20250106/peregovory-po-ukraine---zelenskiy-nazval-uslovie-1143117742.html

Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие

Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие

Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T06:52

2025-01-06T06:52

2025-01-06T06:52

владимир зеленский

украина

россия

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману."НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений", - цитирует Зеленского РИА Новости.Он заявил также, что в случае заключения перемирия Киеву необходимы будут гарантии безопасности.По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине."25 января или в другой день, вы просто называете 25 января, а я не против… И мы сядем (за стол переговоров – ред.) прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как можно остановить войну... Мы договариваемся прежде всего с ним. Второе - Европа, потому что мы - часть Европы, и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос... После этого уже может быть разговор с русскими. Только так", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.Перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия получила несколько предложений по встрече Путина и ТрампаПереговоры с Киевом и дуэль с "Орешником": главные заявления Путина"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, россия, переговоры, дональд трамп, сша, политика, новости