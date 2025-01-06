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Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие
Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие
Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T06:52
2025-01-06T06:52
владимир зеленский
украина
россия
переговоры
дональд трамп
сша
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману."НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений", - цитирует Зеленского РИА Новости.Он заявил также, что в случае заключения перемирия Киеву необходимы будут гарантии безопасности.По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине."25 января или в другой день, вы просто называете 25 января, а я не против… И мы сядем (за стол переговоров – ред.) прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как можно остановить войну... Мы договариваемся прежде всего с ним. Второе - Европа, потому что мы - часть Европы, и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос... После этого уже может быть разговор с русскими. Только так", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.Перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия получила несколько предложений по встрече Путина и ТрампаПереговоры с Киевом и дуэль с "Орешником": главные заявления Путина"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, украина, россия, переговоры, дональд трамп, сша, политика, новости
Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие

Киев готов к урегулированию конфликта при гарантиях НАТО - Зеленский

06:52 06.01.2025
 
© AP Photo Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo Kin Cheung
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киев готов к урегулированию конфликта на Украине при условии гарантий НАТО для контролируемых им территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.
"НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений", - цитирует Зеленского РИА Новости.
Он заявил также, что в случае заключения перемирия Киеву необходимы будут гарантии безопасности.
"Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности для тех территорий, которые мы контролируем", - добавил Зеленский.
По его словам, Киев готов уже в конце января обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине.
"25 января или в другой день, вы просто называете 25 января, а я не против… И мы сядем (за стол переговоров – ред.) прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как можно остановить войну... Мы договариваемся прежде всего с ним. Второе - Европа, потому что мы - часть Европы, и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос... После этого уже может быть разговор с русскими. Только так", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.
Перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
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Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияПереговорыДональд ТрампСШАПолитикаНовости
 
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