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"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине

"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине - РИА Новости Крым, 16.12.2024

"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп использует время до своей инаугурации исключительно для собственного пиара внутри Америки и оценки реакции РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T22:51

2024-12-16T22:51

2024-12-16T22:51

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

украина

россия

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп использует время до своей инаугурации исключительно для собственного пиара внутри Америки и оценки реакции на его заявления в мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко, комментируя заявления в команде новоизбранного американского о "рождественском перемирии" на Украине.Накануне конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц, назначенный Дональдом Трампом на пост советника по национальной безопасности, в интервью CBS News сделал заявление касательно так называемого рождественского перемирия. В частности, он сказал, что будущая администрация Соединенных Штатов допускает, что прекращение огня на Рождество может стать первым шагом к остановке боевых действий на Украине.По мнению Колесниченко, подобные заявления не более чем информационный шум как минимум по двум причинам. Первая связана непосредственно с Трампом.Он добавил, что для Трампа в нынешний момент не столько важна внешняя политика, сколько внутренняя. "Так как та победа, которую он получил – сложная и яркая – требует, образно говоря, "легализации" внутри Америки, где грядут очень непростые времена: страна расколота в социальном и политическом плане", – отметил эксперт.Вторая причина, по которой исходящие от Трампа и его команды заявления о подготовке к миру на Украине можно назвать просто словами, заключается в самой Украине, считает Колесниченко."Мы хорошо помним, чем занималась украинская сторона во время подобных перемирий после 2014 года, ситуацию по Донбассу. Любые наши попытки к деэскалации, любую паузу украинская сторона под руководством западных руководителей использует для того, чтобы улучшить свое военное положение. Любое перемирие заканчивалось нарушением со стороны Украины, накоплением войск, вооружений и дальнейшей эскалацией", – сказал эксперт.Именно поэтому представители российского руководства сегодня весьма жестко высказываются о том, что переговоры Россия вести может, но не прекращая военных действий, заметил Колесниченко.На минувшей неделе венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии прекратить огонь в конфликте с Россией и произвести масштабный обмен пленными на Рождество.Аналогичное предложение венгерский политик озвучивал российской стороне в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он заявил, что российская сторона поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, но украинская сторона отклонила все предложения. При этом Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Украине "дипломатия" ЗеленскогоЗеленский готов на потерю территорий в обмен на членство в НАТО – экспертЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

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мнения, вадим колесниченко, украина, россия, сша, политика