https://crimea.ria.ru/20241216/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-spetsoperatsii-1142658975.html

В Севастополе простились с героями спецоперации

В Севастополе простились с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 16.12.2024

В Севастополе простились с героями спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации гвардии младшего лейтенанта, командира разведвзвода Сергея Коняшкина и гвардии рядового Олега... РИА Новости Крым, 16.12.2024

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2024-12-16T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации гвардии младшего лейтенанта, командира разведвзвода Сергея Коняшкина и гвардии рядового Олега Есаяна. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сергей Дмитриевич Коняшкин родился и вырос в Мордовии, в селе Солозгорь. После школы, поступил в Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности, который успешно окончил, рассказал губернатор.Настоящей школой жизни для него стала срочная служба в одном из подразделений морской пехоты в Севастополе. Здесь молодой человек превратился в настоящего мужчину, в совершенстве овладел военно-учетной специальностью, нашел настоящих боевых друзей, с которыми с честью прошел путь военной службы.С первых дней специальной военной операции подразделение, в котором служил Сергей Коняшкин, вело тяжелые бои на наиболее трудных участках, и не было ни разу, чтобы боевая задача была не выполнена, подчеркнул Развожаев.Рискуя своей жизнью, Сергей Дмитриевич спасал жизни своих боевых товарищей, умело руководил действиями подчиненных. В морской пехоте он прошел путь от матросского до офицерского звания. За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден государственными и ведомственными наградами.Олег Григорьевич Есаян родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №15, пошел работать сразу после ее окончания. Трудился в сфере дорожного строительства: строил и ремонтировал дороги и мостовые сооружения в Севастополе и в Крыму, рассказал Развожаев.В 2024 году Олег Есаян заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции, где проходил службу в составе 810-й бригады.Олег Григорьевич воевал отважно, успешно выполнял все задачи, поставленные командованием, проявлял разумную инициативу, подчеркнул губернатор.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, герои сво, утраты, память, новости сво