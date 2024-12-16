https://crimea.ria.ru/20241216/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-spetsoperatsii-1142658975.html
В Севастополе простились с героями спецоперации
В Севастополе простились с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 16.12.2024
В Севастополе простились с героями спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации гвардии младшего лейтенанта, командира разведвзвода Сергея Коняшкина и гвардии рядового Олега... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T21:16
2024-12-16T21:16
2024-12-16T21:16
михаил развожаев
севастополь
новости
герои сво
утраты
память
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_d59fd86f8627cc2961f796e7c0daf48f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации гвардии младшего лейтенанта, командира разведвзвода Сергея Коняшкина и гвардии рядового Олега Есаяна. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сергей Дмитриевич Коняшкин родился и вырос в Мордовии, в селе Солозгорь. После школы, поступил в Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности, который успешно окончил, рассказал губернатор.Настоящей школой жизни для него стала срочная служба в одном из подразделений морской пехоты в Севастополе. Здесь молодой человек превратился в настоящего мужчину, в совершенстве овладел военно-учетной специальностью, нашел настоящих боевых друзей, с которыми с честью прошел путь военной службы.С первых дней специальной военной операции подразделение, в котором служил Сергей Коняшкин, вело тяжелые бои на наиболее трудных участках, и не было ни разу, чтобы боевая задача была не выполнена, подчеркнул Развожаев.Рискуя своей жизнью, Сергей Дмитриевич спасал жизни своих боевых товарищей, умело руководил действиями подчиненных. В морской пехоте он прошел путь от матросского до офицерского звания. За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден государственными и ведомственными наградами.Олег Григорьевич Есаян родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №15, пошел работать сразу после ее окончания. Трудился в сфере дорожного строительства: строил и ремонтировал дороги и мостовые сооружения в Севастополе и в Крыму, рассказал Развожаев.В 2024 году Олег Есаян заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции, где проходил службу в составе 810-й бригады.Олег Григорьевич воевал отважно, успешно выполнял все задачи, поставленные командованием, проявлял разумную инициативу, подчеркнул губернатор.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_10ecad3310d0c9d912deb4b62fffe17c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости, герои сво, утраты, память, новости сво
В Севастополе простились с героями спецоперации
В Севастополе простились с героями спецоперации Сергеем Коняшкиным и Олегом Есаяном
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации гвардии младшего лейтенанта, командира разведвзвода Сергея Коняшкина и гвардии рядового Олега Есаяна. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сергей Дмитриевич Коняшкин родился и вырос в Мордовии, в селе Солозгорь. После школы, поступил в Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности, который успешно окончил, рассказал губернатор.
Настоящей школой жизни для него стала срочная служба в одном из подразделений морской пехоты в Севастополе. Здесь молодой человек превратился в настоящего мужчину, в совершенстве овладел военно-учетной специальностью, нашел настоящих боевых друзей, с которыми с честью прошел путь военной службы.
С первых дней специальной военной операции подразделение, в котором служил Сергей Коняшкин, вело тяжелые бои на наиболее трудных участках, и не было ни разу, чтобы боевая задача была не выполнена, подчеркнул Развожаев.
Рискуя своей жизнью, Сергей Дмитриевич спасал жизни своих боевых товарищей, умело руководил действиями подчиненных. В морской пехоте он прошел путь от матросского до офицерского звания. За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден государственными и ведомственными наградами.
"Сергей Дмитриевич Коняшкин геройски погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков", – сказал Развожаев.
Олег Григорьевич Есаян родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №15, пошел работать сразу после ее окончания. Трудился в сфере дорожного строительства: строил и ремонтировал дороги и мостовые сооружения в Севастополе и в Крыму, рассказал Развожаев.
В 2024 году Олег Есаян заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции, где проходил службу в составе 810-й бригады.
Олег Григорьевич воевал отважно, успешно выполнял все задачи, поставленные командованием, проявлял разумную инициативу, подчеркнул губернатор.
"Олег Григорьевич Есаян погиб в бою при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков", – сказал Развожаев.