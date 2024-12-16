https://crimea.ria.ru/20241216/proshla-ogon-i-vodu-v-krymu-raskryli-rezultaty-testov-elektrobukhanki-1142651393.html

Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки"

Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки" - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки"

Электрокар на базе УАЗ "Буханка", набор комплектующих для которой произведен в Крыму, успешно прошла 15-месячные испытания, пройдя за это время 30 тысяч... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T17:28

2024-12-16T17:28

2024-12-16T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Электрокар на базе УАЗ "Буханка", набор комплектующих для которой произведен в Крыму, успешно прошла 15-месячные испытания, пройдя за это время 30 тысяч километров. Об этом журналистам рассказал Михаил Демурия – генеральный директор крымского предприятия, производящего наборы комплектующих для переоборудования автомобилей в электрокары.По его словам, в ходе полевых тестов "ЭлектроБуханка" показала превосходные эксплуатационные характеристики, в том числе успешно пройдя испытание аномальной крымской жарой. Например, расход энергии составил около 23кВт*ч/100км, что сопоставимо с мировыми производителями электромобилей.Набор комплектующих, позволяющий без проблем заменить обычные двигатели внутреннего сгорания на электромоторы в машинах до 3,5 тонн, полностью разрабатывался крымскими инженерами на протяжении трех лет, отметил Демурия.По его словам, после переоборудования в электромобиль стоимость километра пробега машины снижается в пять раз, а межремонтные расстояния увеличиваются в семь раз. Обмотка тягового асинхронного электродвигателя является ноу-хау компании, а конструкция тяговой батареи запатентована. Стоимость такого набора в два-три раза дешевле, чем у конкурентов.Мотор "ЭлектроБуханки" 104 лошадиные силы и способен разгонять машину до 115 км/ч. Запаса хода, в зависимости от емкости батареи, хватает от 150 до 300 км. Заряжаться машина может как от обычной, так и от промышленной розетки.Разработанный крымскими специалистами набор комплектующих практически полностью, за небольшим исключением, состоит из компонентов отечественного производства. Разработчики уже трудятся над тем, чтобы в ближайшей перспективе полностью уйти от импортных деталей.Набор состоит из самой силовой установки, блока автоматики с зарядным бортовым устройством и тяговой батареи. По словам руководителя компании, комплектом уже заинтересовалась Липецкая область, где планируют использовать электромобили-мусоровозы.Как отметила замминистра промышленной политики Крыма Ирина Фролова, в Крыму работают несколько предприятий, занимающихся производством комплектующих к электромобилям, и эта продукция пользуется большим спросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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