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Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки"
Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки" - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки"
Электрокар на базе УАЗ "Буханка", набор комплектующих для которой произведен в Крыму, успешно прошла 15-месячные испытания, пройдя за это время 30 тысяч... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T17:28
2024-12-16T17:28
2024-12-16T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Электрокар на базе УАЗ "Буханка", набор комплектующих для которой произведен в Крыму, успешно прошла 15-месячные испытания, пройдя за это время 30 тысяч километров. Об этом журналистам рассказал Михаил Демурия – генеральный директор крымского предприятия, производящего наборы комплектующих для переоборудования автомобилей в электрокары.По его словам, в ходе полевых тестов "ЭлектроБуханка" показала превосходные эксплуатационные характеристики, в том числе успешно пройдя испытание аномальной крымской жарой. Например, расход энергии составил около 23кВт*ч/100км, что сопоставимо с мировыми производителями электромобилей.Набор комплектующих, позволяющий без проблем заменить обычные двигатели внутреннего сгорания на электромоторы в машинах до 3,5 тонн, полностью разрабатывался крымскими инженерами на протяжении трех лет, отметил Демурия.По его словам, после переоборудования в электромобиль стоимость километра пробега машины снижается в пять раз, а межремонтные расстояния увеличиваются в семь раз. Обмотка тягового асинхронного электродвигателя является ноу-хау компании, а конструкция тяговой батареи запатентована. Стоимость такого набора в два-три раза дешевле, чем у конкурентов.Мотор "ЭлектроБуханки" 104 лошадиные силы и способен разгонять машину до 115 км/ч. Запаса хода, в зависимости от емкости батареи, хватает от 150 до 300 км. Заряжаться машина может как от обычной, так и от промышленной розетки.Разработанный крымскими специалистами набор комплектующих практически полностью, за небольшим исключением, состоит из компонентов отечественного производства. Разработчики уже трудятся над тем, чтобы в ближайшей перспективе полностью уйти от импортных деталей.Набор состоит из самой силовой установки, блока автоматики с зарядным бортовым устройством и тяговой батареи. По словам руководителя компании, комплектом уже заинтересовалась Липецкая область, где планируют использовать электромобили-мусоровозы.Как отметила замминистра промышленной политики Крыма Ирина Фролова, в Крыму работают несколько предприятий, занимающихся производством комплектующих к электромобилям, и эта продукция пользуется большим спросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки"
В Крыму "Буханка" на электромоторе успешно прошла 15-месячные испытания
17:28 16.12.2024 (обновлено: 17:31 16.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Электрокар на базе УАЗ "Буханка", набор комплектующих для которой произведен в Крыму, успешно прошла 15-месячные испытания, пройдя за это время 30 тысяч километров. Об этом журналистам рассказал Михаил Демурия – генеральный директор крымского предприятия, производящего наборы комплектующих для переоборудования автомобилей в электрокары.
По его словам, в ходе полевых тестов "ЭлектроБуханка" показала превосходные эксплуатационные характеристики, в том числе успешно пройдя испытание аномальной крымской жарой. Например, расход энергии составил около 23кВт*ч/100км, что сопоставимо с мировыми производителями электромобилей.
Набор комплектующих, позволяющий без проблем заменить обычные двигатели внутреннего сгорания на электромоторы в машинах до 3,5 тонн, полностью разрабатывался крымскими инженерами на протяжении трех лет, отметил Демурия.
"Этот набор хоть сейчас может быть установлен как на автомобили УАЗ или "Газель", так и внедорожники, коммунальные машины, где используются такие двигатели, трактора, льдозаливочные машины и даже в яхты – вместо дизельного двигателя. Набор достаточно универсален, мы его можем адаптировать практически под любой вид транспорта", – сказал гендиректор предприятия.
По его словам, после переоборудования в электромобиль стоимость километра пробега машины снижается в пять раз, а межремонтные расстояния увеличиваются в семь раз. Обмотка тягового асинхронного электродвигателя является ноу-хау компании, а конструкция тяговой батареи запатентована. Стоимость такого набора в два-три раза дешевле, чем у конкурентов.
Мотор "ЭлектроБуханки" 104 лошадиные силы и способен разгонять машину до 115 км/ч. Запаса хода, в зависимости от емкости батареи, хватает от 150 до 300 км. Заряжаться машина может как от обычной, так и от промышленной розетки.
"Конечно, мы ограничены дальностью хода и скоростью заряда батареи. Поэтому эти наборы комплектующих имеют свою нишу, в которой они могут работать, в частности, внутри городов, где пробеги небольшие. Тогда переоборудование автомобилей, даже б/у, в электрокары будет экономически целесообразно", – уточнил Демурия.
Разработанный крымскими специалистами набор комплектующих практически полностью, за небольшим исключением, состоит из компонентов отечественного производства. Разработчики уже трудятся над тем, чтобы в ближайшей перспективе полностью уйти от импортных деталей.
Набор состоит из самой силовой установки, блока автоматики с зарядным бортовым устройством и тяговой батареи. По словам руководителя компании, комплектом уже заинтересовалась Липецкая область, где планируют использовать электромобили-мусоровозы.
Как отметила замминистра промышленной политики Крыма Ирина Фролова, в Крыму работают несколько предприятий, занимающихся производством комплектующих к электромобилям, и эта продукция пользуется большим спросом.
"Недавно мы приехали из Санкт-Петербурга, где проходила выставка "Российский промышленник". На стенде промышленности Крыма всегда присутствует электромобиль, который пользуется сумасшедшей популярностью. Очень много запросов из различных субъектов. Государственные предприятия, частные компании – все интересуются этим видом нашей продукции", – сказала она.
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