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Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд
Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд
На Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T16:36
2024-12-16T16:36
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мвд по краснодарскому краю
новости
происшествия
дети
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.По данным следствия, 6 декабря 2024 года обвиняемый находился в одной из школ в поселке Российском города Краснодара и спровоцировал со сверстником конфликт, переросший в драку.В результате школьник получил легкий вред здоровью. Его доставили в больницу. Обвиняемый же покинул место происшествия. Ему было предъявлено обвинение в хулиганстве, расследование уголовного дела завершено.Что касается других несовершеннолетних, тоже получивших телесные повреждения во время конфликта, то по этим фактам материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы МВД.Материалы о незаконном пребывании на территории РФ направлены в компетентные органы.В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиНападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратурыПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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60
краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, дети, школа
Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд

В Краснодаре будут судить школьника за ранение сверстника

16:36 16.12.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 6 декабря 2024 года обвиняемый находился в одной из школ в поселке Российском города Краснодара и спровоцировал со сверстником конфликт, переросший в драку.

"В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту удары. Встретив сопротивление со стороны сверстника, нанес пострадавшему ножом несколько ударов по различным частям тела", – рассказали в Следкоме.

В результате школьник получил легкий вред здоровью. Его доставили в больницу. Обвиняемый же покинул место происшествия. Ему было предъявлено обвинение в хулиганстве, расследование уголовного дела завершено.
Что касается других несовершеннолетних, тоже получивших телесные повреждения во время конфликта, то по этим фактам материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы МВД.

"Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения продолжается. Кроме того, установлено, что родители обвиняемого находились на территории Российской Федерации незаконно", – уточнили в СК.

Материалы о незаконном пребывании на территории РФ направлены в компетентные органы.
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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