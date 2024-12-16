https://crimea.ria.ru/20241216/ranil-sverstnika-nozhom-v-krasnodare-shkolnik-poydet-pod-sud-1142650930.html
Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд
Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд
На Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T16:36
2024-12-16T16:36
2024-12-16T16:36
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мвд по краснодарскому краю
новости
происшествия
дети
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.По данным следствия, 6 декабря 2024 года обвиняемый находился в одной из школ в поселке Российском города Краснодара и спровоцировал со сверстником конфликт, переросший в драку.В результате школьник получил легкий вред здоровью. Его доставили в больницу. Обвиняемый же покинул место происшествия. Ему было предъявлено обвинение в хулиганстве, расследование уголовного дела завершено.Что касается других несовершеннолетних, тоже получивших телесные повреждения во время конфликта, то по этим фактам материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы МВД.Материалы о незаконном пребывании на территории РФ направлены в компетентные органы.В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиНападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратурыПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, дети, школа
Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд
В Краснодаре будут судить школьника за ранение сверстника
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 6 декабря 2024 года обвиняемый находился в одной из школ в поселке Российском города Краснодара и спровоцировал со сверстником конфликт
, переросший в драку.
"В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту удары. Встретив сопротивление со стороны сверстника, нанес пострадавшему ножом несколько ударов по различным частям тела", – рассказали в Следкоме.
В результате школьник получил легкий вред здоровью. Его доставили в больницу. Обвиняемый же покинул место происшествия. Ему было предъявлено обвинение в хулиганстве, расследование уголовного дела завершено.
Что касается других несовершеннолетних, тоже получивших телесные повреждения во время конфликта, то по этим фактам материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы МВД.
"Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц образовательного учреждения продолжается. Кроме того, установлено, что родители обвиняемого находились на территории Российской Федерации незаконно", – уточнили в СК.
Материалы о незаконном пребывании на территории РФ направлены в компетентные органы.
В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: