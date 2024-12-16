https://crimea.ria.ru/20241216/ranil-sverstnika-nozhom-v-krasnodare-shkolnik-poydet-pod-sud-1142650930.html

Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд

Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Ранил сверстника ножом: в Краснодаре школьник пойдет под суд

На Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T16:36

2024-12-16T16:36

2024-12-16T16:36

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мвд по краснодарскому краю

новости

происшествия

дети

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. На Кубани подросток пойдет под суд за причинения вреда здоровью сверстнику. Об этом сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.По данным следствия, 6 декабря 2024 года обвиняемый находился в одной из школ в поселке Российском города Краснодара и спровоцировал со сверстником конфликт, переросший в драку.В результате школьник получил легкий вред здоровью. Его доставили в больницу. Обвиняемый же покинул место происшествия. Ему было предъявлено обвинение в хулиганстве, расследование уголовного дела завершено.Что касается других несовершеннолетних, тоже получивших телесные повреждения во время конфликта, то по этим фактам материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы МВД.Материалы о незаконном пребывании на территории РФ направлены в компетентные органы.В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученик ранил одноклассников в школе Иркутской областиНападение на учеников в школе Краснодара: подробности от СК и прокуратурыПочему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд по краснодарскому краю, новости, происшествия, дети, школа