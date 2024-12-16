https://crimea.ria.ru/20241216/postradavshiy-pri-krushenii-tankerov-botsman-gospitalizirovan-v-kerchi-1142652262.html

Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь

Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь

Состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Крым, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил главный... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T17:16

2024-12-16T17:16

2024-12-16T17:30

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

крым

керчь

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Крым, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил главный врач Керченской городской больницы Марат Еникеев.Пациент госпитализирован в отделение нейрохирургии, где ему оказывается вся необходимая помощь, добавил Еникеев.По словам врача, медучреждение готово принять и других пострадавших моряков. Всего ожидается до 14 человек, для них готовы палаты и имеются необходимые медикаменты.Как сообщалось, 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы. Девять из них – в состоянии средней тяжести. Двое – в тяжелом состоянии.ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Утром в понедельник была успешно завершена спасательная операция членов экипажа второго танкера. Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиВ Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутомЧто известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, крым, керчь, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе