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Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь
Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь
Состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Крым, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил главный... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T17:16
2024-12-16T17:30
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
крым
керчь
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Крым, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил главный врач Керченской городской больницы Марат Еникеев.Пациент госпитализирован в отделение нейрохирургии, где ему оказывается вся необходимая помощь, добавил Еникеев.По словам врача, медучреждение готово принять и других пострадавших моряков. Всего ожидается до 14 человек, для них готовы палаты и имеются необходимые медикаменты.Как сообщалось, 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы. Девять из них – в состоянии средней тяжести. Двое – в тяжелом состоянии.ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Утром в понедельник была успешно завершена спасательная операция членов экипажа второго танкера. Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиВ Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутомЧто известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, крым, керчь, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
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Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь

Пострадавший при крушении танкеров под Керчью боцман находится в состоянии средней тяжести

17:16 16.12.2024 (обновлено: 17:30 16.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Крым, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил главный врач Керченской городской больницы Марат Еникеев.
"Сегодня поступил в обед больной 1991 года рождения, боцман с тонущего корабля. Состояние больного на данный момент средней тяжести. Он прошел комплексное обследование, томографию головного мозга, грудной клетки, органов брюшной полости", - сказал врач.
Пациент госпитализирован в отделение нейрохирургии, где ему оказывается вся необходимая помощь, добавил Еникеев.
По словам врача, медучреждение готово принять и других пострадавших моряков. Всего ожидается до 14 человек, для них готовы палаты и имеются необходимые медикаменты.
Как сообщалось, 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы. Девять из них – в состоянии средней тяжести. Двое – в тяжелом состоянии.
ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Утром в понедельник была успешно завершена спасательная операция членов экипажа второго танкера.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКрымКерчьНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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Заголовок открываемого материала
17:28Прошла огонь и воду: в Крыму раскрыли результаты тестов "ЭлектроБуханки"
17:16Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь
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