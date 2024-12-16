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Пострадавший при крушении танкеров боцман госпитализирован в Керчь
Пострадавший при крушении танкеров под Керчью боцман находится в состоянии средней тяжести
17:16 16.12.2024 (обновлено: 17:30 16.12.2024)
© РИА Новости КрымСкорая помощь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Крым, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщил главный врач Керченской городской больницы Марат Еникеев.
"Сегодня поступил в обед больной 1991 года рождения, боцман с тонущего корабля. Состояние больного на данный момент средней тяжести. Он прошел комплексное обследование, томографию головного мозга, грудной клетки, органов брюшной полости", - сказал врач.
Пациент госпитализирован в отделение нейрохирургии, где ему оказывается вся необходимая помощь, добавил Еникеев.
По словам врача, медучреждение готово принять и других пострадавших моряков. Всего ожидается до 14 человек, для них готовы палаты и имеются необходимые медикаменты.
Как сообщалось, 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы. Девять из них – в состоянии средней тяжести. Двое – в тяжелом состоянии.
ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Утром в понедельник была успешно завершена спасательная операция членов экипажа второго танкера.
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