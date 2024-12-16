https://crimea.ria.ru/20241216/chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-krushenii-tankera-1142649186.html
Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера
Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера
11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы, двум из них стало легче. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T15:16
2024-12-16T15:16
2024-12-16T15:19
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
танкер
новости
керченский пролив
происшествия
больница
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы, двум из них стало легче. Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения горбольницы Анапы Элина Григорьева местному СМИ.11 человек были доставлены в больницу Анапы в воскресенье. Об этом сообщал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Девять из них – в состоянии средней тяжести. Двое – в тяжелом состоянии.По информации Элины Григорьевой, все пациенты обследованы и госпитализированы в травматологическое отделение.В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Краснодарского края.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиВ Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутомЧто известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер, новости, керченский пролив, происшествия, больница, анапа
Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера
Пострадавшие при крушении танкера "Волгонефть 239" остаются в больнице Анапы
15:16 16.12.2024 (обновлено: 15:19 16.12.2024)