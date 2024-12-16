https://crimea.ria.ru/20241216/chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-krushenii-tankera-1142649186.html

Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера

Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Что известно о состоянии пострадавших при крушении танкера

11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы, двум из них стало легче. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T15:16

2024-12-16T15:16

2024-12-16T15:19

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

танкер

новости

керченский пролив

происшествия

больница

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы, двум из них стало легче. Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения горбольницы Анапы Элина Григорьева местному СМИ.11 человек были доставлены в больницу Анапы в воскресенье. Об этом сообщал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Девять из них – в состоянии средней тяжести. Двое – в тяжелом состоянии.По информации Элины Григорьевой, все пациенты обследованы и госпитализированы в травматологическое отделение.В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В республиканском главке МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения Краснодарского края.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиВ Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутомЧто известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе

керченский пролив

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер, новости, керченский пролив, происшествия, больница, анапа